Njemu je 74, njoj 21: 'Nisam s njim zbog novca, mi se volimo'

Milojko Božić (74) iz Pilatovića i Milijana Bogdanović (21) iz Lučana u Srbiji ovih dana su najpoznatiji par u zemlji. Razlika u godinama od čak pet desetljeća nimalo ne smeta njihovoj ljubavi. Zaljubljeni par, koji planira i brak, ovih dana obilazi prodavaonice vjenčanica i dok šetaju Požegom pokraj Užica prolaznici se za njima okreću i vrlo često ih komentiraju na glas.

Kad se Milijana rodila, Milojko je već bio umirovljenik. On je cijeli život radio u Beogradu, ali se po odlasku u mirovinu vratio u rodno selo, gdje mu se, sasvim neočekivano, dogodila velika ljubav, prenosi Kurir.

- Svadba je zakazana za 7. rujna. Prvo me je privukao njegov fizički izgled. Ne volim mlade momke, stariji mi se sviđaju oduvijek. Za svoje godine on, realno, odlično izgleda. Ne zanima me tko što misli i govori, Mikana (kako mu tepa) poznajem cijeli život, susjedi smo i ja sam dolazila kod njega pomoći mu kad je bio bolestan, tada se naša ljubav rodila - priča Milijana i prisjeća se početaka njihovog poznanstva:

- Znam ga otkako sam bila mala. S mojih 17, nepunih 18 godina počeli smo se družiti. Malo sam se ja zaljubila, pa onda i on. Bilo smo oko godinu dana u vezi. Poslije smo prekinuli, ne znam zašto. Onda se dogodilo da je trebao ići na operaciju srca - ugradnju premosnice. U tom trenutku nije bilo nikoga uz njega i tada se rodila se velika ljubav.

Foto: Facebook

Milojka su operirali u prosincu, a nakon njegove operacije ništa ih ne može rastaviti. Govore da žele i djecu - koliko, još se nisu dogovorili, sigurni su samo da će ih biti.

Milijani je jasno, kako kaže, da su mnogima trn u oku - ljudi sumnjaju u njihovu ljubav i misle da je ona sa njim iz interesa:

- Mnogi misle da sam a njim iz interesa, ali sve je najnormalnije. Nemamo problem reći da su njegova ukupna primanja 50.000 dinara (3100 kuna). Nas dvoje živimo u našoj drvenoj palači, tu ćemo prezimiti, a na proljeće ćemo krenuti s renoviranjem kuće koju je Mikan davno sagradio, ali koja je sasvim normalna, nema nikakvog luksuza i bijesa - tvrdi ona i dodaje da joj je najvažnije da je njena obitelj prihvatila njen izbor.

Zaljubljeni Milojko potvrđuje sve što govori njegova Milijana i dodaje da nije ni slutio da će ga u ovim godinama snaći ovakva ljubav.

- Tko bi to očekivao. Privukla me njena dobrota i ljepota, kaže Milojko.