Njeno su brutalno ubojstvo iskoristili za klikove i 'lajkove'

Poput mnogih tinejdžera njenih godina, Bianca Davis svoj je život živjela online. 17-godišnjakinja je nedavno završila srednju školu i veselila se studiju psihologije. Kako se pretprošla subota približavala, na jednoj je gamerskoj platformi podijelila svoje uzbuđenje zbog puta u New York, na koncert. No, prije nego što se mogla vratiti kući u nedjelju ujutro, Bianca je bila mrtva, piše BBC.

Biancu je ubio Brandon Andrew Clark, njen partner kojeg je upoznala dva mjeseca ranije. Nakon kratkotrajnog dopisivanja na Instagramu, našli su se uživo i započeli vezu. Te kobne večeri, on je putovao s njom. Posvađali su se, navodno oko poljupca koji je Bianca podijelila s drugim dečkom.

Istraga koja je uslijedila nakon ubojstva Biance pokazala je da je Brandon satima najavljivao ubojstvo putem Insta Storyja.

'Ovo je tvoj život i završava sa svakom minutom', stajalo je u jednom od Storyja. Bio je to citat iz filma 'Fight Club'.

- Stiže pakao. To je iskupljenje, zar ne, stajalo je u sljedećem storyju.

Foto: Instagram

Treća objava bila je fotografija beživotnog Biancinog tijela s vidljivim ozljedama na vratu. Nakon što je na Instagramu objavio fotografiju uz poruku 'Žao mi je', Brandon ga je objavio i na Discordu, na kanalu na kojem su bili njeni prijatelji.

Upravo su oni policiji uputili desetine poziva dok je Brandon nastavio s objavom snimaka i fotografija na društvenim mrežama. U nekom trenutku je i sam sebe nožem ubo u vrat.

Policija ga je na kraju uspjela locirati i uhititi, no lavina je već pokrenuta.

Naime, ono što je uslijedilo pokazatelj je one nagore, toksične strane interneta i društvenih mreža, strane na kojoj će ljudi pregaziti sve moralne i etičke standarde za malo pažnje te pokoji klik i 'lajk'.

Iako je Instagram ubrzo maknuo sporne storyje i objave, tisuće korisnika fotografiju je mrtvog dijela 17-godišnjakinje počelo dijeliti na Instagramu, Twitteru i 4chanu, neslavnom okupljalištu ekstremista svih vrsta. Na 4chanu se slavilo 'još jedno 4chan ubojstvo' jer ga je povremeno koristila i Bianca, dijelile su se pa čak i 'fotošopirale' fotografije njenog beživotnog tijela.

- Tako ponašanje i jezik karakteristični su za opskurne dijelove interneta, objasnio je za BBC Robert Evans, novinar koji se specijalizirao za online radikalizaciju.

- Države moraju radikalizaciju na takvim odredištima shvatiti mnogo ozbiljnije. No, s druge strane, internet je to što je. Ne postoji način da se nadzire svaki mračni kutak njega. To je problem vrlo karakterističan za ovo stoljeće.

- Doktor James Densley kaže da se na takvim mjestima često okupljaju 'izgubljene duše', ljudi koji nemaju osjećaj da se mogu uklopiti u društvo. Tamo mogu iznositi svoje radikalne ideje i stavove i u tome se međusobno podržavaju.

No, problem nije stao samo na 4chanu.

Fotografije su se munjevito proširile i Twitterom dok su brojni korisnici na Instagramu 'žicali' da ih se zaprati te zauzvrat nudili fotografije preminule tinejdžerice. Neki od njih na fotografijama su pokušali i zaraditi.

Profil Biance Devins 'narastao' je na više od 150 tisuća pratitelja. Kad je bila živa pratilo ju je manje od dvije tisuće ljudi. Gomilu pratitelja dobio je i ubojica, a onda mu je Instagram ugasio profil.

Foto: Instagram

Dr. Densley kaže da slučajevi poput ovog otkrivaju 'neobične poticajne strukture' koje vladaju društvenim mrežama koje koristimo svakoga dana.

- Cijeli sustav leži na sposobnosti pojedinca da prikupi što više pratitelja, 'lajkova', dijeljenja. Oni koji su vidjeli Biancine fotografije, našli su se pred izvorom - hoće li prijaviti, ignorirati ili dalje dijeliti fotografije.

Slučaj Biancine smrti je, piše BBC, još jednom pokrenuo pitanje nadzora društvenih mreža, ogromne odgovornosti koja je na Instagramu, Facebooku i Twitteru i realnosti - te mreže je zbog milijardi korisnika gotovo nemoguće dobro i potpuno administrirati.

Zbog toga se sve više aktiviraju same države koje će te velike korporacije kažnjavati u slučaju dijeljenja ovakvih sadržaja.

Na društvenim mrežama javila se i Biancina majka koja je osudila dijeljenje fotografija njene preminule kćeri. Zamolila je ljude da budu obzirni prema obitelji koja pati.

A internet je tada, na kraju, pokazao i svoje ljepše lice. S obzirom da Twitter i Instagram nisu uspjeli zaustaviti širenje fotografija, to su učinili sami korisnici. Oni su, naime, počeli dijeliti ružičaste fotografije stvari koje je Bianca voljela pod hashtagovima koji su korišteni za dijeljenje fotografija njenog beživotnog tijela i na taj su način 'ugušili' daljnje širenje i značajno otežali pretragu fotografija.

Neki korisnici, a to su najčešće bile Biancine vršnjakinje, pootvarali su brojne profile i sa svakog ružičaste fotografije podijelile i po nekoliko tisuća puta.

Foto: Instagram

- Fotografije njenog tijela slomile su mi srce. Željela sam učiniti što god sam mogla kako bi zaustavila njihovo širenje, ispričala je Taylor za BBC, a Brianna je objasnila da 'jednostavno tim čudovištima nije mogla dopustiti da pobijede'.

Svima koji su na taj način stali uz Biancinu obitelj, njena majka je poručila: 'Pružili ste nam nezamislivu podršku u ovim teškim vremenima.'