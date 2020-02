Nježni Vaso: Čim otvori novine doživi duševnu bol i ne spava

U zadnjih pet godina Milijan Brkić je na Općinskom sudu u Zagrebu podigao čak 33 tužbe protiv medijskih izdavača: Nacionala, Večernjeg lista, 24sata, Jutarnjeg lista, portala dnevno.hr, tjednika 7Dnevno itd. I pred Općinskim sudom u Novom Zagrebu Brkić vodi spor protiv jednog medija pa se njihov broj penje na 34.

Riječ je o tužbama koje je Brkić podigao samo u zadnjih pet godina, piše Jutarnji List. Od 33 sudska spora koja je Brkić od 2015. do danas protiv medija pokrenuo pred Općinskim sudom 15 ih je još u rješavanju, a 18 ih je riješeno pravomoćnom ili još uvijek nepravomoćnom presudom, nagodbom, i obustavom postupka zbog stečaja nakladnika, ili su ustupljeni drugom sudu.

Samo u zadnjih nekoliko godina spomenuti je sud Brkiću na ime duševnih boli pravomoćno dosudio 70.000 kuna. Od toga iznosa 40.000 kuna morao je isplatiti Večernji list zbog teksta u kojem se navodilo da je Brkić u jednom zagrebačkom restoranu svojedobno galamio na bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, a 30.000 kuna mu je isplatio Jutarnji list zbog kolumne čiji se autor uz ostalo upitao kako su Brkić s policijskom plaćom i njegova tadašnja supruga, frizerka, uspjeli otplatiti kredit od milijun eura podignut u Karlovačkoj banci.

Kako je Express objavio još u prosincu, broj Vasinih tužbi je vrlo vjerojatno veći i blizu je brojke 40, a vjerojatno i preko te brojke kada se uzmu u obzir tužbe prije 2015. godine. U svim tužbama ga zastupa jedan te isti odvjetnik, Roman Bihar i sve tužbe su, bez obzira o kojem je mediju i tekstu riječ, iste 'u dlaku' - mijenja se samo ime medija i naslov 'spornog' teksta.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL U svim Brkićevim tužbama stoji sljedeći tekst: “Nakana tuženika u predmetnom tekstu nije bilo argumentirano istraživačko novinarstvo, a niti iznošenje vrijednosnog suda u dobroj vjeri te autor uopće nije provjerio točnost i istinitost navedenog već se radilo, a što je vidljivo iz stila pisanja, jedino i isključivo o tome da se tužitelja (tj. Brkića) povrijedi i ponizi”...

“Zbog navedenog teksta je tužitelj (tj. Brkić) javno, imenom i prezimenom osramoćen te je imao velikih neugodnosti u svakodnevnom životu i radu. Zbog toga je trpio i danas trpi velike i intenzivne duševne boli. Povrijeđeno mu je dostojanstvo, ime ugled i čast, a trpi i psihički strah zbog javnog poniženja. Stoga zahtjeva isplatu pravične naknade od...” U svim optužnicama, Brkić za svoje duševne boli traži “primjerenu naknadu” od 40.000 do 50.000 kuna, a ponekad navede da zbog njih pati od nesanice.

Arhitektonika i patogeneza Brkićeve boli vrlo je zanimljiva. Ta je bol uvijek predvidiva, tipska - on je procjenjuje na uvijek isti iznos - 40 tisuća kuna. Sve ga utužene formulacije muče matematički jednako. Isto ga bole veliki i mali tekstovi, opakije ili pipkavije formulirani, u nakladnim ili marginalnim medijima.

- Većina tužbi koncentrirana je na jesen 2018. godine, kad ga je Nacional načeo, a kum Curić i Franjo Varga bili uhićeni. U svim postupcima dokaz je samo njegovo saslušanje. U jednom postupku Sabor je poslao tuženicima da je u dva i pol mjeseca, za koja je podnosio tužbe, 25 puta bio na sjednicama Sabora, bilo kao potpredsjednik, bilo kao zastupnik. Nema nikakvog dokaza, zdravstvenog kartona ili liječničke potvrde da je od bilo koga zatražio pomoć, što bi bilo očekivano ako si toliko povrijeđen. On je tvrdio da mu je bilo teško, da su mu djecu ispitivali u školi, kinjili staru mu majku... - kaže jedan naš sugovornik dobro upućen u ročišnik Brkićevh procesa.

Foto: Robert Anic/Sanjin Strukic/PIXSELL Naime, zanimljivo je da Brkić nikada nije pokazao ili dostavio liječnički nalaz koji potvrđuje njegove tvrdnje o teškim duševnim bolima koje trpi.

Je li riječ o nečemu što se zove obijesno parničenje, stvarnoj duševnoj potresenosti ili, možda, lakom dolasku do novca?

“Od tužbi sam kupio Harley”, rekao je kroz smijeh jednom našem novinaru odgovarajući na pitanje o imovini.

Brkić, kažu upućeni, na sudu najčešće nema pojma koji mu je članak u kojim okolnostima nanio bol.

“Bilo bi logično da kaže, baš sam tog jutra pio kavu kad me nazvao prijatelj..., ali ništa od toga on to nikad ne navodi”, kaže jedan izvor Expressa upućen u Brkićeve predmete.

On nadalje ne zna citirati sporne informacije.

Eventualna šteta se u ovakvim slučajevima ne može razlučiti - ako istoga dana pet različitih medija objavi informaciju i ti ih sve tužiš odvojeno, onda bi ih - želi li poštovati zakon - trebao tužiti solidarno, pa da eventualnu dosuđenu odštetu svi nadoknade u istom razmjeru.

- Obijesno parničenje je građansko pravna kategorija. Sud bi trebao voditi računa o tome da to spriječi kako se ne bi pretvorilo u industriju profita koja koristi ‘duševnu bol’ kao repromaterijal. Stanoviti Darko iz Novigrada Podravskog podnio je 180 tužbi pa su ga zašarafili, ali ovdje jako titraju - kaže naš sugovornik iz odvjetničkih krugova.

