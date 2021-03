Marini Gavran (34) iz Zagreba radno mjesto je cijela Hrvatska. U policijskom presretaču Audiju A4 s 3.0. motorom s partnerom patrolira hrvatskim cestama i autocestama kako bi ih učinila sigurnijima, ali i kaznila one koji se ne pridržavaju prometnih propisa, poglavito ograničenja brzine.

Marina je u policiji od 2009. i bez razmišljanja kaže kako nikad nije poželjela drugi posao.

- Dugo sam radila u 6. policijskoj postaji u Zagrebu u temeljnoj policiji u autoophodnji. Pretprošle godine u studenom sam došla u Mobilnu jedinicu prometne policije, popularno zvanu Kobre - kaže Marina.

Pitamo je koliko presretač može "potegnuti" te vozi li ona ili partner.

- Može potegnuti koliko treba, ali može sigurno potegnuti do 260-270 km/h - otkriva nam Marina.

- Ide koliko vozi prekršitelj jer mi mu se moramo približiti, snimiti registraciju da bi stranku mogli zaustaviti i sankcionirati. Većinom su kolege za volanom, ali vozim i ja ponekad. Zapravo je svejedno tko vozi, a tko snima. Svi isto radimo, iste poslove obavljamo tako da nema tu neke razlike po spolovima. Recimo, dok kolega vozi ja na laptopu provjeravam registarske oznake ili obratno. Ako nam je neko vozilo zanimljivo, recimo ako je u pitanju neki kombi u kojemu bi se mogli prevoziti migranti, zaustavimo ga radi provjere - govori Marina.

Nije joj teško upravljati presretačem, dapače radi to s "guštom". Prije nego je sjela za volan presretača, Marina je na Grobniku položila tečaj sigurne vožnje. Kaže kako su ljudi pomalo iznenađeni kad vide tko ih je zaustavio, no reakcije su uglavnom pozitivne.

- Nisam imala nijedno loše iskustvo otkad sam tu, dapače. Uglavnom ja i kolega izlazimo zajedno iz presretača i započinjemo postupanje. Uvijek izlazimo skupa, a o situaciji ovisi tko će doći do vozača ili suvozača. To se dogovorimo u hodu - pojašnjava.

Ističe da su je kolege odmah prihvatile te joj pokazale kako rade.

Stalnog partnera nema, no tako je, kaže, ustrojena njihova jedinica.

- Podijeljeni smo u grupe po devet do deset policijskih službenika. Nakon što dobijemo raspored rada vođa grupe nas rasporedi s kim taj dan radimo - kaže Marina.

Dodaje da se nastoji da isti tim radi zajedno, no to je nekad nemoguće u vrijeme godišnjih odmora ili kad je netko na bolovanju.

Opisala nam je i kako izgleda njezin uobičajeni radni dan.

- Ujutro dođem na posao, izvrši se otprema službe, dobijemo zadatke koje moramo raditi, uzimamo svoju opremu i krećemo na teren. Nekad je to autocesta ili drugdje po gradu. Ovisno o potrebama idemo na terene po cijeloj Hrvatskoj. Na autocesti većinom mjerimo brzine, no radimo sve što se tiče policijskih poslova - rekla je Marina pa pojasnila da Mobilna jedinica ne radi samo poslove prometne policije, već postupaju i po Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, carinskim prekršajima i ostalo.

Kaže kako je još kao djevojčica sanjala o tome da postane policajka.

- Bila mi je želja doći u policiju, nositi uniformu, štititi i pomagati građanima. Volim svoj posao i ne bih željela raditi nijedan drugi. Nakon što sam završila srednju školu radila sam godinu dana u jednoj firmi, zatim sam otišla na policijsku akademiju na tečaj godinu dana i zaposlila se ubrzo nakon toga - prisjetila se svojih početaka.

Iako najčešće radi na području Zagreba, njihovi timovi često znaju otići na jedan dan, primjerice, u Rijeku.

- Ako idemo negdje dalje, recimo u Slavoniju ili Dalmaciju, obično ostanemo po nekoliko dana, pet ili šest. Sve ovisi o potrebama policijskih uprava na određenom području, koje su zatražile našu asistenciju - priča Marina.

Priznaje kako imaju nešto drugačije radno vrijeme od kolega, rade smjene od osam do dvanaest sati ovisno o potrebi službe. No, to joj ne pada teško, kao ni njezinim kolegama.

U izboru posla ima bezrezervnu podršku obitelji.

- Znaju da obožavam svoj posao. Straha ima, ali ne pretjerano – zahvalna je Marina.

Zanimalo nas je s kakvim vozačima najčešće imaju posla.

- Uglavnom su mladi vozači problematični. Još ako imaju malo jači auto, pa potegnu malo brže, a još nemaju iskustva da bi mogli sigurno tako brzo voziti. Prema mom iskustvu, mladi vozači rade najviše prekršaja - smatra. Motor ne vozi niti je to zanima.