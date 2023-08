Njujorški sud vratio Italiji 42 ukradena arheološka predmeta vrijedna 3,5 milijuna dolara

Italiji su vraćena 42 arheološka predmeta ukupne vrijednosti 3,5 milijuna dolara koji su bili ukradeni i prodani na crnom tržištu, odlukom američkog pravosuđa u New Yorku, gradu koji je poznat kao centar za međunarodnu trgovinu antikvitetima.

Riječ je o izuzetnim artefaktima - neki od njih stari su i do 2.500 godina, a vraćeni su na svečanosti održanoj u New Yorku talijanskim vlastima, rekao je državni odvjetnik države New York za Manhattan, Alvin Bragg.

"Nastavljamo popravljati štete izazane deseteljćima djelovanja mreža organiziranog kriminala koji pljačka antikvitete po Italiji", reako je Bragg.

"Više od 200 artefakta vraćeno" je Rimu d 2022. godine kada je Bragg preuzeo dužnost.

Među vraćenim predmetima je, primjerice, vaza iz talijanske regije Puglie, datirana 335 godina prije Krista, a ukradena je iz grobnice na jugu Italije. Prodao ju je trgovac umjetninama Giacomo Medici, a kupio danas raskrinkani britanski trgovac Robin Symes, koji je umjetninu "oprao" preprodavši je na dražbi Sotheby'sa u Londonu.

Vraćene su i dvije slike iz doba Etrušćana nastale 440 godina prije Krista, a bile su ukradene 80-ih godina te su se i one našle kod trgopvca Robina Symesa koji ih je preprodao 1992., za 1,6 milijuna dolara. Slike je kupio kolekcionarski par Shelby White i Leon Levy iz New Yorka koji su ipak posumnjali u porijeklo pa su ih 1999. vratili Symesu.

Kulturna i ekonomska prijestolnica, New York je sjedište veličanstvenih muzeja kao što je Metropolitan Museum of Art, te brojnih dražbovnih kuća. Od 2017. počeo je kampanju povrata opljačkanih umjetnina iz cijelog svijeta u razdoblju od 1970. do 1990. koje su prodane na crno po Europi i SAD-u i zaplijenjeni u muzejima i privatnim kolekcijama u New Yorku.

U mandatu državnog odvjetnika Bragga više od 1000 artefakta vrijednih 185 milijuna dolara vraćeno je zemljama kao što su Kambodža, Kina, Indija, Pakistan, Egipat, Irak, Grčka, Turska ili Italija.