Nobilo: 'Politika je odlučila da se Brkića ne odstrijeli, očito je'

Govoreći o Milijanu Brkiću, odvjetnik Antno Nobilo podsjetio je za N1 televiziju da je Brkić 2011. godine bio zamjenik ravnatelja policije i da nije ni suspendiran.

- Državno odvjetništvo je vidjelo da sustav stoji iza njega te da je iza njega bio ministar Tomislav Karamarko. Odvjetništvo se ponašalo politički. Čini mi se da je istraga bila površna, a očigledno je politika odlučila da se Milijana Brkića ne odstrijeli - kazao je Nobilo.

Dodao je od toga prošlo sedam godina i da je sada Brkić u sukobu s predsjednikom HDZ-a te da politici sada odgovara obnavljanje afere. Kaže da je Nacionalu netko trebao dostaviti dokumente.

Podsjetio je i da je ministar Davor Božinović bliski suradnik Andreja Plenkovića.

- Netko iz ministarstva je doturio dokumente Nacionalu i sada Plenković može reći neka institucije rade svoj posao. Lijepo zvuči, ali nije tako - kaže Nobilo.

'Hrvatska je premrežena ortačkim kapitalizmom'

Smatra da u Hrvatskoj imamo državu i paradržavu.

- Imamo sustav duboke države gdje su instalirani ljudi po osobnoj i stranačkoj lojalnosti... Kada su Milanović i SDP pobijedili, nisu upravljali Hrvatskom. Nisu upravljali pravosuđem, nisu ni smjeli, ali je netko drugi, nisu upravljali policijom niti tajnim službama. To je najveći problem države. Problem je što je Hrvatska premrežena ortačkim kapitalizmom. Kao što kod Brkića kum radi u Ministarstvu poljoprivrede iako je u beneficiranoj mirovini, svugdje postoje ljudi i kumovi - zaključuje Nobilo koji smatra da nam treba reforma države, ali ne zna tko će je napraviti pošto bi to za dvije najveće stranke bilo kao da same sebi pucaju u koljena, javlja N1.