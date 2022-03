U specijalnoj emisiji 24sata urednik i komentator Igor Alborghetti ugostio je odvjetnika Antu Nobila. On je radio u Haagu i bavio se ratnim zločinima, a s Alborghettijem je razgovarao o pravnim reperkusijama djelovanja ruskog predsjednika te njegovog vodstva i vojske.

PRATITE EMISIJU:

Pitanje koje sve zanima jest može li Međunarodni kazneni sud tužiti ili osuditi Putina za ratne zločine.

- Međunarodni kazneni sud može provesti istragu, kao što su i najavili. Međutim, ne može suditi Putinu, jer Rusija nije članica nije tog suda, odnosno ona je bila potpisnica, no nije ratificirala Rimski statut, a onda je kasnije i povukla potpis. Bilo bi poprilično nategnuto da se sudi predsjedniku države koja nije potpisnica Rimskog statuta.

Dodao je da u pravnom smislu ima sličnosti s ratnim zločinima i zločinima protiv čovječnosti iz Domovinskog rata.

- Nama je Srbija zajedno s JNA predstavljala veliki problem jer su objektivno bili jači. No Srbija nije Rusija. Rusija je velika sila. Srbi su mogli izručiti Miloševića onog momenta kada su ga uhapsili, kada je u Srbiji došlo do prevrata. Da u Rusiji dođe do takvog prevrata, onda bi mogli izručiti Putina. Međutim, on dok je na vlasti u Rusiji smatram da se neće moći ništa napraviti.

Bio je u Haagu dok se formirao taj stalni sud pa je opisao entuzijazam svih prisutnih u svezi sa stvaranjem univerzalnog suda gdje bi svi bili ravnopravni u slučaju kršenja međunarodnog kaznenog prava. Međutim, to se nije dogodilo. Potpisnice statuta, osim Rusije, nisu ni SAD, ni Kina.

'Istraga mora dokazati ratne zločine'

Napomenuo je i da su sve poznate informacije dio nečije propagande; ili ukrajinske ili ruske. To ne znači nužno krivotvorenje činjenica, već bilo kakvo selektiranje.

- Zelenski je nakon 48 sati rekao da ide inicijativa Međunarodnom sudu pravde za genocid u Ukrajini. Ni nakon 48 sati, a ni danas nikakav genocid nije počinjen u Ukrajini. To je sve normalno, no trnovit je put dokazivanja. Možda je brutalno ovo reći, no rat je legitiman, nije kazneno zabranjen pa će se događaji poput ubijanja civila događati dok ga ne zabranimo. Ružno je reći da je legitimno ubiti 100 vojnika u vojarni, a ubiti dva civila je ratni zločin.

Dodaje da razrušeni civilni objekti mogu biti indikacija da se radi o ratnom zločinu, no samo istraga to može potvrditi.

Invaziju je opisao kao 'imperijalne težnje Rusije', no ogradio se od korištenja termina fašizam. Podsjetio je na Kubansku krizu kada je Hruščov doveo rakete na Kubu.

- Kuba je bila nezavisna država, no svejedno je bilo sasvim legitimno da Amerika ne dozvoli rakete na tom području.

Vrativši se na usporedbu s Domovinskim ratom, kazao je kako smatra da se, za razliku od nas, Ukrajinci neće uspjeti izboriti. Kao veliku grešku navodi to što je NATO unaprijed rekao da se neće miješati što su Rusi protumačili kao poziv.

- Rusi će se u jednom trenutku zaustaviti, meni se čini da bi to mogla biti rijeka Dnjepar. Tada bi moglo doći do pregovora.

Na kraju je kritizirao sankcioniranje sportaša koji svakako ne mogu napraviti ništa, osim baviti se onim što znaju.

