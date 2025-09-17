Trogodišnja Britanka nestala je 2007. u Portugalu. Glavni osumnjičeni za njezinu otmicu upravo je izašao iz zatvora, u kojem je bio zbog silovanja starice. Policija ima indicija, ali nema dokaza da je on krivac...
Misterij dug 18 godina PLUS+
Noć koja još nije završila: Što se dešavalo tog četvrtka kada je nestala mala Maddie McCann...
Christian Brückner, osuđeni seksualni prijestupnik i glavni osumnjičenik u jednom od najpoznatijih slučajeva nestalih osoba na svijetu, pušten je iz njemačkog zatvora nakon što je odslužio kaznu za silovanje starice. Policija je potvrdila da je napustio zatvor i mora nositi elektroničku nanogvicu, odnosno organi će pratiti gdje je i kamo se kreće.
