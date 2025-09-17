Obavijesti

News

Komentari 5
Misterij dug 18 godina PLUS+

Noć koja još nije završila: Što se dešavalo tog četvrtka kada je nestala mala Maddie McCann...

Piše Igor Fejzagić, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 5 min
Noć koja još nije završila: Što se dešavalo tog četvrtka kada je nestala mala Maddie McCann...

Trogodišnja Britanka nestala je 2007. u Portugalu. Glavni osumnjičeni za njezinu otmicu upravo je izašao iz zatvora, u kojem je bio zbog silovanja starice. Policija ima indicija, ali nema dokaza da je on krivac...

Christian Brückner, osuđeni seksualni prijestupnik i glavni osumnjičenik u jednom od najpoznatijih slučajeva nestalih osoba na svijetu, pušten je iz njemačkog zatvora nakon što je odslužio kaznu za silovanje starice. Policija je potvrdila da je napustio zatvor i mora nositi elektroničku nanogvicu, odnosno organi će pratiti gdje je i kamo se kreće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!
DRAMA U ZADARSKOJ BOLNICI

Bebi u grlu zapela igračka, šest dana nisu vidjeli plastiku: Ocu zbog prijetnji pozvali policiju!

U zadarskoj bolnici tvrde kako su napravili sve pretrage i da je s djetetom bilo sve u redu. Jedino što su naglasili da je zbog oca, koji je vikao i fizički prijetio, stigla policija
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
CURE NOVI DETALJI

Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec
Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'
GRAĐANI SE UPLAŠILI

Širi se snimka na kojoj šeću s oružjem u Splitu. Policija za 24sata: 'To su bile igračke'

Kako nam je potvrdila splitsko-dalmatinska policija, snimka je nastala 24. kolovoza ove godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025