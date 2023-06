Noć požara, nasilnih prosvjeda i pljačke u Francuskoj: 'Policija misli da može raditi što hoće'

Zapaljeni okružni ured, drugi zasut kamenjem, puno pljačkanja u Lilleu na sjeveru Francuske - igra mačke i miša odigrala se u petak ujutro između vlasti i prosvjednika.

Kao i u drugim francuskim gradovima, metropola od milijun i pol u blizini belgijske granice zahvaćena je nasilnim demonstracijama od utorka kada je policija ustrijelila 17-godišnjaka po imenu Nahel u Nanterreu, blizu Pariza. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je zato hitan krizni sastanak.

Incident je oživio dugogodišnje nezadovoljstvo zbog policije i rasnog profiliranja u francuskim multietničkim predgrađima, ali neki u Lilleu sugeriraju da je reakcija otišla predaleko, iako su osudili ubojstvo tinejdžera ubijenog nakon što je zaustavljen zbog prometne kontrole.

U okrugu Wazemmes vatrogasci su radili do poslije ponoći na gašenju požara koji je oštetio prizemlje i zacrnio fasadu lokalne vijećnice.

- Spaljivanje vijećnice nema smisla - rekla je 22-godišnja vozačica autobusa Sofiane, stojeći ispred pougljenjenog zdanja dok je u daljini odzvanjala pirotehnika.

- Policajac koji je to učinio, nije to morao učiniti - rekla je o policajcu koji je ustrijelio Nahela, "ali napad na javna mjesta, čemu to služi?"

Okružni vijećnik Brice Lauret, koji je došao na lice mjesta, rekao je da je nasilje "neprihvatljivo".

- Mogu razumjeti ljutnju, ali ne i nasilje - dodao je.

U drugom području, Fives, okružna vijećnica gađana je kamenjem, prozori razbijeni, dok je osnovna škola u četvrti Moulins teško oštećena podmetnutim požarom.

Bilo je i "mnogo pljačkanja" trgovina i supermarketa, objavile su lokalne vlasti, rekavši da su "vrlo mobilne male grupe, sastavljene od vrlo mladih" pojedinaca, napadale "posvuda".

Grad je pojačao mjere sigurnosni u četvrtak, rasporedivši elitne RAID jedinice, helikopter i policijske bespilotne letjelice nakon što je nasilje izbilo prethodne noći, no čini se da su mjere imale mali učinak odvraćanja.

Prvi incidenti počeli su oko 21:00 sat, u sektoru središnje policijske postaje, gdje su vlasti zabranile okupljanje nakon poziva na skup na društvenim mrežama. Pokretne i raštrkane, male skupine mladih ljudi palile su kante za smeće i automobile na glavnoj prometnici. Neki su razbili prozore supermarketa, a kasnije su izašli s bocama pića. Pripadnici RAID-a u terenskim i oklopnim vozilima intervenirali su nekoliko puta.

Napetosti su bile visoke i u obližnjoj općini Roubaix, jednoj od najsiromašnijih u Francuskoj, gdje su vatrogasci cijelu noć jurili od vatre do vatre. Pokraj kazališta s razbijenim prozorima gorjele su barikade dok je nebo presijecao vatromet. Prosvjednici koriste raznu pirotehniku u napadima na policiju. U blizini željezničke stanice zapaljen je hotel, zbog čega je njegovih desetak gostiju pobjeglo na ulice.

Dok su se vatrogasci borili s požarom, drugi je već buktio u blizini u velikoj poslovnoj zgradi, rekli su stanovnici.

- U dva dana učinili su ono što su Žuti prsluci učinili u dvije godine - rekao je jedan pješak, govoreći o spontanom i ponekad nasilnom protuvladinom prosvjedu koji je izbio 2018.

Nedaleko odatle svjedok je ispričao kako je vidio kako grupa od 50-ak ljudi pali ured brokerske kuće.Društveni centar u gradu također je zapaljen, prema Amine Elbahi, koja se neuspješno kandidirala u tom području na zadnjim parlamentarnim izborima.

- Policija misli da može raditi što hoće. Ubili su nedužnog mladića, moraju prestati - rekao je 16-godišnji prolaznik u Lilleu.

Čini se da se drugi muškarac u svojim 20-ima slaže: "Nahelova smrt je preozbiljna, neopravdana."

- Ali reakcija je loša; uništavanje javne imovine ne služi ničemu - dodao je.

- Našim će se novcem sve to popravljati.