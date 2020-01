Nogalo: Nebitno je hoću li biti ravnatelj, ovo je teatar apsurda

Gost današnje emisije 'Nedjeljom u 2' kod Aleksandra Stankovića bio je smijenjeni ravnatelj Srebrenjaka dr. Boro Nogalo, a na samom početku Nogalo je htio pojasniti kako nije na televiziji zato što se želi vratiti u ravnateljstvo bolnice jer je to, kako kaže, nemoguće.

- Ja samo želim puku reći, netko i javno i jasno mora reći što se događa. Mora se netko stvarno početi boriti za našu djecu, netko mora realizirati ovaj projekt - poručio je Nogalo.

Stanković ga je pitao o nalazu zdravstvene inspekcije koji pokazuje da su sve optužbe protiv bolnice i bivšeg ravnatelja koje su poslužile kao argumentacija za njegovo razrješenje - neutemeljene.

- Cijela ova priča je apsurdna, ovo je teatar. Jedina mjerodavna inspekcija je Ministarstva zdavstva i HZZO-a. Ako takva inspekcija kaže da je sve u redu, zašto takav mjerodavan dokument ne izlazi u javnost. Treba se samo zapitati kome odgovara ovakva situacija da se jedna mala, uspješna bolnica, iza koje je cijeli tim koji radi na projektima izvrsnosti, kome je u interesu da se to devastira? Činjenica da nakon 23 godine ravnateljstva, kad smo postali najuspješnija bolnica, dolazi do nečasne smjene, to bi trebalo značiti da sam napravio kriminal - kazao je Nogalo.

Komentirajući odnose s zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, kazao je kako je za ravnatelja postavljen prije njegovog dolaska. Kaže da je zagrebački gradonačelnik gledao dobronamjerno na njegov rad, sve dok se u priču nisu upleli neki novi projekti.

Foto: Screenshot (HRT) - Bili smo mala, beznačajna bolnica, djecu nitko posebno ne šljivi u današnjim političkim strukturama, vidjeli su da radim dobro, da je bolnica sve popularnija... Svi reizbori su bili takvi da se nitko nije ni javljao, gradonačelnik mi nikad posebno nije pomagao, međutim onog momenta kad smo potpisali ovaj projekt bolnice za 60 milijuna eura, kad se umiješala priča oko bolnice u Blatu, kad smo postali vlasnici Brestovca, tog momenta smo mi postali atraktivni, interesantni i počelo se sve ovo događati - kazao je Nogalo.

- Mi tom bolnicom, za koju smo dobili 60 milijuna uz Europske unije, to je projekt za djecu, za dobrobit naše djece, rješavamo sve probleme u Gradu Zagrebu što se tiče pedijatrije - dodao je.

Poručio je kako sigurno može reći da ima podršku Plenkovića za projekt. Kazao je kako ga je on tražio da ga izvještava o projektu svaka 2 tjedna.

- Državu bi taj projekt koštao gotovo nula kuna. A mi se nikada nismo sreli s ministrom Kujundžićem o tome. I ovih dana sam ga pokušao kontaktirati. Rekao mi je da je pravo rastezljiva stvar - prisjetio se.

Nogalo kaže kako mu je nebitno hoće li biti ravnatelj, ali je na prvom mjestu borba za projekt te za dobro djece. Pohvalio je i suradnju s premijerom Plenkovićem koji 'razumije što su europski fondovi', rekavši kako je s njime u posljednje vrijeme kontaktirao tri puta. On podržava projekt Centra za translacijsku medicinu, kaže Nogalo.

