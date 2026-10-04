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KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+

Nogomet i sport po gebelsovskom receptu? To je zastrašujuće.

Piše Alen Galović,
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Nogomet i sport po gebelsovskom receptu? To je zastrašujuće.
Rijeka: Konferencija za medije nakon utakmice Engleske i Hrvatske | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Rasprava je prestala biti sportska. Ne pokušava se razumjeti zašto je momčad igrala dobro ili loše, nego se traži razlog da se na Bilića pokrena hajka po receptu kakvog je davno razvio Goebbelsov propagandni aparat

Pitanje o igri hrvatske nogometne reprezentacije protiv Engleske u najprljavijim kampanjama na društvenim mrežama sada se svodi na to kojoj političkoj ili ideološkoj ladici Bilić navodno pripada. Rasprava je prestala biti sportska. Ne pokušava se razumjeti zašto je momčad igrala dobro ili loše, nego se traži razlog da se na Bilića pokrene hajka po receptu kakvog je davno razvio Goebbelsov propagandni aparat kad je sudjelovao u ideološkoj i rasnoj kontroli sporta. Čim su nacisti preuzeli vlast, Goebbels je 1933. poručio da "njemački sport ima zadaću jačati karakter njemačkog naroda i njegovu spremnost za borbu".

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