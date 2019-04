Nokaut HDZ-ovca: 'Ušao je u auto i ostavio krvavog mladića'

Čuo sam žestoko kočenje i vidio mladića kako stoji nasred pješačkog prijelaza. Taj tip je izašao iz auta, prilazio mu i derao se, rekao je svjedok napada.

Ivica Modrić, HDZ-ovac i član uprave državne tvrtke Hrvatski operater prijenosnog sustava, prošlog je četvrtka oko 16.30 sati u zagrebačkom Vrbiku brutalno udario mladića P. P. Sve je počelo nakon što se Modrić, ispričao je mladić za Index, nije zaustavio kako bi ga propustio iako je već stupio na zebru.

- Zakoračio sam preko pješačkog i napravio otprilike dva koraka. Auto je bio desetak metara daleko. Ja sam usporio, a on je ubrzao. Prošao je 30-ak cm ispred mene. Bio sam tako blizu da mi je instinktivno došlo podignuti ruke. Kad je prošao, jagodicama sam pljusnuo po prtljažniku. Nije bilo nikakve štete. On je zakočio i izašao iz auta te upitao: ‘Kome ti diraš auto?’. Rekao sam mu da me mogao pregaziti, pitao sam ga koji mu je k***c, a on meni da ne znam u što sam se uvalio - ispričao im je mladić.

Svjedok, koji se zatekao u obližnjem kafiću, vidio je kako Modrić prilazi mladiću i udara ga šakom u glavu.

- Mladić se srušio na pod. Dok smo mu mi krenuli pomoći, taj je čovjek sjeo u auto i otišao. Dečko je bio sav krvav, a lice mu je bilo deformirano. Pozvali smo Hitnu i policiju te ga posjeli u kafić. Dali smo mu maramicu i čašu vode da popije - ispričao je svjedok.

Kriminalistička obrada još traje, zbog čega iz policije nisu željeli iznositi nikakve detalje. Napadnuti mladić je rekao da su ga prevezli u KBC Sestre milosrdnice, gdje su utvrdili da ima četiri frakture kostiju lica. Dvije na jagodičnoj kosti, jednu na čeljusnoj te jednu između čeljusti i jagodice. Zbog tih prijeloma morali su ga operirati u KB-u Dubrava. U HOPS-u kažu da apsolutno osuđuju svako nasilje, no za sankcije moraju sačekati policijski zapisnik. HDZ je Modrića suspendirao sa svih stranačkih dužnosti dok traje postupak.