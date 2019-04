Slomio mu kosti lica: HDZ-ovac nokautirao mladića u Zagrebu

Ivica Modrić, član HDZ-a i Uprave državne tvrtke Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS), je prije tjedan dana brutalno pretukao mladića u Zagrebu.

Kako piše Index, do napada je došlo nakon što je mladić P.P. pokušao prijeći cestu na pješačkom prijelazu. Modrić, koji je upravljao automobilom, ga nije propustio, već je projurio pored njega. P.P. je zatim rukom udario prtljažnik Modrićevog automobila, na što Modrić je izašao iz auta, zaprijetio mladiću i udario ga šakom u glavu. P.P. je pretrpio četiri frakture kostiju lica i trenutno se još uvijek nalazi u bolnici u zagrebačkoj Dubravi.

Pretučeni muškarac ispričao je za Index što se dogodilo:

- To je bilo u četvrtak oko 16 i 30. Otišao sam po dijete u vrtić na Vrbiku. U blizini vrtića nalazi se kafić Titanic, a odmah uz njega je pješački prijelaz. Zakoračio sam preko pješačkog i napravio otprilike dva koraka. Auto je bio desetak metara daleko. Usporio sam jer sam prelazio preko pješačkog prijelaza, a on je ubrzao. Već sam zagazio i vidio me. Zaustavio sam se, a on je prošao 30-ak cm ispred mene. Bio sam tako blizu da mi je instinktivno došlo podignuti ruke. Kad je prošao, jagodicama sam pljusnuo po prtljažniku. Nije bilo nikakve štete. Prešao sam preko pješačkog, a on je zakočio i izašao iz auta. 'Kome ti diraš auto?' upitao me. Rekao sam mu da me mogao pregaziti i upitao ga što mu je. 'Ma ti ćeš meni po autu, dosta je meni vas mladih', odvratio mi je", prepričava nam mladić. "Već sam krenuo prema vrtiću. Gledam prema njemu. Pitao sam ga koji mu je k***c. On je meni na to odvratio da ne znam u što sam se uvalio. Upitao sam ga što će sad, a on je krenuo prema meni. Zatrčao se. Suludo mi je bilo da će me netko udariti u toj situaciji. Pokušao sam mu uhvatiti šaku, ali vraga ću je uhvatiti. Udario me u lice. Pao sam na leđa. Srećom, imao sam ruksak pa nisam udario glavom u beton. Kad sam ustao, on se okrenuo i otišao prema autu. Povikao sam mu je li on normalan, je li svjestan što je napravio. 'Dosta mi je vas mladih, ti ćeš moje auto dirati', odvratio mi je - navodi mladić.

Tada je, kaže, izvadio mobitel i vidio na staklu od kafića da je blago deformiran. Rekao mu je da će zvati policiju.

- On mi se opet obraća: 'Ti ćeš meni zvat policiju. Ja ću tebi zvati specijalnu policiju. Ne znaš ti u koje si se probleme uvalio - kazao je P.P. Indexu.

- Fotografirao sam njega i registraciju na autu. On je otišao. Zvao sam 112, došla je policija. Tekla mi je krv iz nosa, čovjek iz kafića mi je dao maramicu. Policija je radila očevid i ispitivala komunalca koji naplaćuje parking. Bio je tu, sve je vidio. I konobar i jedan gost iz kafića su vidjeli kad me udario. Dočekao sam hitnu pomoć, a u bolnici u Vinogradskoj su utvrdili da imam četiri frakture. Dvije na jagodičnoj kosti, jedna na čeljusnoj, druga između čeljusti i jagodice. Jagodična kost je pukla na dva mjesta, pomakla mi je oko i trebala mi je operacija - kaže pretučeni mladić i dodaje: 'Supruga mi je otišla po dijete u vrtić s posla. Dvogodišnja kći me gledala u krvi. Navečer je pričala kako tata plače. Više te to sje*e nego što te ovaj udario.'

Mladića su prebacili u Dubravu. Operirali su ga i postavili titansku pločicu na jagodicu.

HOPS: Trebamo službenu potvrdu za izricanje sankcija

HOPS, tvrtka u kojoj Modrić radi, još nije donio odluku o njegovoj smjeni ili sankcijama.

- Mi kao tvrtka apsolutno osuđujemo bilo kakvo nasilničko ponašanje bilo kojeg našeg zaposlenika, a posebno članova Uprave. Da bi sankcije bile poduzete, potreban nam je policijski očevid za koji smo dobili službenu potvrdu da će nam biti dostavljen čim se završi krim obrada", kazali su nam iz HOPS-a.

Policija: Provodimo krim istraživanje

Zagrebačka policija potvrdila je da provode kriminalističko istraživanje, te će podnijeti odgovarajuću pismenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

HDZ: Suspendirali smo ga do daljnjega

Ivica Modrić član osječkog HDZ-a. Kako nam je potvrđeno u stranci on je do daljnjeg suspendiran sa svih stranačkih dužnosti dok traje postupak.

- U HDZ-u je nulta tolerancija na nasilje. To je generalna politika Vlade - kažu u stranci.

Modrić je mladiću prijetio i specijalnom policijom. U HDZ-u napominju kako to nije stranačka stvar, ali poručuju kako je nedopustivo i suludo da bilo tko koristi takve prijetnje.