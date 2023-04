Nose više zarade nego droga: Sve se više kupuju lažni lijekovi, neki sadrže i otrov za miševe

Analize lažnih lijekova pokazale su da oni mogu sadržavati arsen, bornu kiselinu, olovnu boju za ceste, sjajilo za parkete, teške metale, nikal, ciglenu prašinu, zidne boje, kao i boje za pisače, pesticide, otrov za štakore... Stoga nabavljate li lijekove, primjerice, preko interneta ili oglasnika, izlažete se velikoj opasnosti i situaciji koja može biti pogubna za vaše zdravlje.

Druga opcija je da kupite pripravak koji nije lažna imitacija nekog postojećeg lijeka, već naprosto nije ono za što ga prodavatelji predstavljaju. Dakle, sumnjivi lijekovi mogu se podijeliti u dvije kategorije - jedno su krivotvorine, a drugo lijekovi koji nisu lažni, ali istodobno nisu ni dokazano učinkoviti, iako oni koji ih prodaju vješto manipuliraju i obećavaju čudotvorne rezultate kod bolesti koje su uglavnom neizlječive, poput dijabetesa i visokog tlaka.

Krivotvorenje lijekova ilegalni je biznis koji cvate u cijelom svijetu, a s njime se bori u Hrvatska. Kod nas se najviše nude lažni lijekovi za poboljšanje stila života, poput onih za probleme s erektilnom disfunkcijom, lijekovi za liječenje pretilosti te intelektualni stimulansi.

Krivotvorine su daleko opasnije od ovih neučinkovitih varijanti, jer se njihova proizvodnja odvija po prljavim, ilgalnim laboratorijima, mahom u Indiji ili Kini. Upravo na takvim mjestima u te krivotvorine dolaze one grozote spomenute na početku, pa u Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) podsjećaju na slučaj iz Nigerije, gdje je 1995. godine 50.000 ljudi cijepljeno krivotvorenim cjepivom za meningitis, zbog čega ih je umrlo 2500. U toj istoj državi, ali i u Indiji te na Haitiju, u razdoblju od 1990. do 1998. umrlo je 190 djece jer su uzimala krivotvoreni sirup za kašalj, u kojemu je umjesto pomoćne tvari bio antifriz.

Kako smo rekli, u drugoj varijanti gdje su u pitanjnu prevare riječ je o pripravcima koji ne sadrže opasne tvari, ali nisu ni učinkoviti, što također predstavlja golemu opasnost. Takvi “lijekovi”, naime, sadrže potpuno pogrešne sastojke ili prave sastojke u neodgovarajućim količinama, a veliku opasnost predstavljaju i lijekovi koji uopće ne sadrže djelatnu tvar. Takvi lijekovi, koji primjerice sadrže samo laktozu, nemaju nikakav terapijski učinak. U tom slučaju pacijent je uvjeren da uzima terapiju, a zapravo se uopće ne liječi i njegova bolest može napredovati te čak dovesti i do smrtnog ishoda. Internet je mjesto najvećih opasnosti, no mnogi Hrvati će unatoč tomu upravo u internetskim bespućima tražiti magična rješenja. Primjerice, za seksualnu disfunkciju. Pa će kupiti dobro poznatu magičnu plavu tableticu koju vješti prevaranti prodaju kao “original Viagru”. Primjerice, osam tableta stomiligramske “viagre” može se kupiti za otprilike 90 eura, a korisnik neće imati pojma što je doista u svakoj od tih tableta. Original Pfizerova Viagra, trebaju svi imati na umu, može se kupiti samo uz liječnički recept u ovlaštenim ljekarnama, no mnogi se ipak odlučuju na sumnjive internetske varijante jer tako prolate višestruko jeftinije, a i ne trebaju recept. No pritom riskiraju nešto što nema cijenu – vlastiti život.

Suradnja s policijom

U svrhu borbe protiv krivotvorenih lijekova, u Hrvatskoj je uspostavljena suradnja između carine, policije, Ministarstva zdravstva i HALMED-a, u kojoj su definirane kontakt osobe te se, kako kažu u HALMED-u, provodi intenzivna razmjena informacija u skladu s nadležnostima. HALMED pruža stručne informacije u pogledu razvrstavanja i identifikacije proizvoda te usmjerava na daljnje nadležno postupanje, a u određenim slučajevima provodi i provjeru kakvoće proizvoda, odnosno lijeka pod sumnjom.

U slučaju krivotvorenih lijekova koje su u Republici Hrvatskoj djelatnici MUP-a i carine zaplijenili u ilegalnom distribucijskom lancu, a koje je analizirao HALMED, najčešće je bila riječ o krivotvorinama lijekova za liječenje erektilne disfunkcije porijeklom iz Indije, Kine i Sirije. Međutim, s obzirom na to da se krivotvoreni lijekovi često distribuiraju bez ambalaže, samo u vrećicama, ponekad je teško sa sigurnošću odrediti njihovo porijeklo. Krivotvoreni lijekovi putuju najčešće poštom, osobito ako je riječ o manjim količinama, dok se veće količine transportiraju cestovnim, zračnim i morskim putem. Zbog toga su neke od točaka ulaska krivotvorina u Europu upravo velike luke i aerodromi – kažu u HALMED-u.

A kako bi prodali sumnjive i potencijalno vrlo opasne preparate prevaranti ne prežu ni od čega, pa idu toliko daleko da imena stvarnih hrvatskih liječnika bez njihova znanja koriste za izmišljene preporuke nekog preparata. Svojedobno se u takvoj situaciji našao poznati kardiolog akademik Davor Miličić kad je njegovo ime zloupotrijebljeno za prodaju lijeka koji “liječi visoki tlak i produljuje život”.

Svakome tko pročita sporni tekst trebalo bi biti jasno da je riječ o kriminalnom djelu nepoznatog počinitelja. Osim što je šteta nanesena meni i ustanovama u kojima djelujem, sporni tekst može potencijalno naštetiti našim pacijentima, pa je važno da ih na to, u slučaju bilo kakvih pitanja upozorimo. Slučaj je prijavljen MUP-u – napisao je tada nakon lažnog intervjua akademik Miličić u svom priopćenju.

Zloupotreba imena

Jednak problem dogodio se i doc. dr. Dariu Raheliću, predstojnik Sveučilišne klinike za dijabetes i endokrinologiju “Vuk Vrhovac”. Njegovo ime zloupotrijebili su u internetskom oglasu za čudotvorni lijek SugaNorm koji liječi dijabetes, navodeći ga kao liječnika koji preporučuje kupnju ovog preparata. On je odmah demantirao bilo kakvu vezu sa svime apelirajući na pacijente da nikada, ali baš nikada, ne kupuju ništa bez prethodne konzultacije sa svojim liječnikom obiteljske medicine i specijalistom koji ih vodi. Često su u pitanju, rekao je doc.dr. Rahelić, lažni i neučinkoviti preparati, a čak i kada je lijek dobar, može se dogoditi da bude u kontradikciji s terapijom koju pacijenti redovito uzimaju, što može izazvati teške komplikacije.

A koliko ljudi nasjedaju na ovakve prevare, osobito kad se zloupotrebljavaju imena poznatih liječnika, posvjedočila nam je svojedobno i mr. Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore. Na dan kad je izašao lažni intervju s akademikom Miličićem u kojem se preporućivao čudotvorni “lijek” u Komori telefoni nisu prestajali zvoniti, jer su zvali ljudi iz cijele Hrvatske raspitujući se kako doći do “lijeka”. Mr. Soldo redovito prati sumnjive oglase u kojima se reklamiraju lažni lijekovi i kojekakvi preparai te ih prijavljuje Ministarstvu zdravstva, MUP-u i HALMED-u. No prevaranti su domišljati, njihove IP adrese često su u državama poput Rumunjske ili Bugarske, pa ne čudi da je prodaja krivotvorenih lijekova jedan od najbrže rastućih biznisa na svijetu.

Prisutnost krivotvorenih lijekova posljednjih je godina u porastu u cijelom svijetu. Trgovina krivotvorenih lijekova danas predstavlja 10 posto ukupne globalne trgovine lijekovima, uglavnom u Africi i Aziji. Prema nekim pokazateljima, zarada od krivotvorenih lijekova višestruko premašuje čak i zaradu od prodaje droge. Međutim, na svjetskoj razini veća je i budnost odgovornih ustanova kao što su policija, carina i regulatorna tijela za lijekove te svake godine raste broj zaplijenjenih lijekova i zatvorenih internetskih stranica – kažu u HALMED-u.

Interpolova operacija

Tako, primjerice, Interpol predvodi i koordinira operaciju “Pangea”, koju provode policija, carina, nacionalne agencije i druga regulatorna nadležna tijela za lijekove diljem svijeta s ciljem borbe protiv prodaje krivotvorenih lijekova. “Pangea XV” koja se odvijala tijekom 2022. godine, i u njoj su sudjelovale 94 države, kao rezultat je imala više od 7800 zapljena nedopuštenih i krivo označenih lijekova i zdravstvenih proizvoda. Istraženo je i ugašeno više od 4000 internetskih stranica, uglavnom povezanih s platformama društvenih medija i aplikacija za razmjenu poruka te je proveden niz pretresa i aktivnosti na aerodromima, u lukama... Stručnjaci neprestano upozoravaju da pogrešna doza, nepoznati sastojci ili neodgovarajući omjer aktivnih tvari mogu izazvati srčani zastoj, anafilaktički šok, komu ili smrt, no unatoč svim upozorenjima i borbi mjerodavnih institucija biznis s lažnim lijekovima cvate i raste kontinuirano. U Hrvatskoj, srećom, do sada nije zabilježena pojava krivotvorenih lijekova u ovlaštenim lancima opskrbe, odnosno u legalnoj distribucijskoj mreži koju čine javne i privatne ljekarne, bolničke ljekarne, veleprodaje lijekova i specijalizirane prodavaonice za promet na malo lijekovima. No s sdruge strane na crnom tržištu zabilježeno je doista svašta, pa se građani pozivaju da svaku sumnju vezanu uz lijek prijave HALMED-u na mail krivotvorine@halmed.hr.

Najčitaniji članci