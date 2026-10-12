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KRENULI U ZORU

Nova akcija USKOK-a! Uhićenja na području Zagreba i Splita

Piše Bogdan Blotnej,
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Nova akcija USKOK-a! Uhićenja na području Zagreba i Splita
Foto: 24sata
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Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala objavio je u ponedjeljak ujutro kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji

Najmanje pet ljudi trebalo bi u ponedjeljak biti privedeno u velikoj akciji USKOK-a, koja je u tijeku na području Grada Zagreba, Splita i Kaštela.

Kako su objavili istražitelji USKOK-a, sve provodi provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom.

Na meti im je zločinačka organizacija koja je vodila crno tržište ilegalne prodaje duhana.

- USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost - objavili su kratko

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Komentari 26
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