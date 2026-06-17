Obavijesti

News

Komentari 1
U KRUGU PODUZEĆA

Eksplozija kod Ivanića: Radnici pretakali kisik i završili u bolnici

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Eksplozija kod Ivanića: Radnici pretakali kisik i završili u bolnici
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, navodi policija

Dvoje radnika (41 i 49) teško je ozlijeđeno u utorak oko 14 sati na području Ivanić-Grada nakon što su pretakali stlačeni kisik iz veće u manju bocu.

Tijekom pretakanja, došlo je eksplozije, a sve se odvilo u krugu poduzeća.

U VELIKOJ VESI Radnik ozlijeđen kod Krapine, u bolnicu ga odvezao helikopter
Radnik ozlijeđen kod Krapine, u bolnicu ga odvezao helikopter

-  Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice - navodi policija. O svemu je, osim policije, obaviješten i inspektorat zaštite na radu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'
POMORSKA NESREĆA

Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'

Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke
Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona
ARHEOLOŠKO ČUDO

Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona

Istraživanja su provedena u organizaciji Muzeja i galerija Konavala pod vodstvom Helene Puhare. Stručni suradnici na projektu bili su Jelena Beželj iz Muzeja i galerija Konavala i Krešimir Grbavac iz Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja
Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'
RIJEČANIN BEZ POMOĆI

Tužna Ivanova priča! 'Asistent mi je na godišnjem, bez njega sam danima zatvoren u stanu'

Ivan Milatić (55) stopostotni je invalid. Zatvoren je u stanu po cijele dane jer mu je osobni asistent na odmoru. Zamjenu ne može dobiti. Upozorava na puno širi problem sustava...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026