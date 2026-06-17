Eksplozija kod Ivanića: Radnici pretakali kisik i završili u bolnici

Dvoje radnika (41 i 49) teško je ozlijeđeno u utorak oko 14 sati na području Ivanić-Grada nakon što su pretakali stlačeni kisik iz veće u manju bocu.

Tijekom pretakanja, došlo je eksplozije, a sve se odvilo u krugu poduzeća.

- Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice - navodi policija. O svemu je, osim policije, obaviješten i inspektorat zaštite na radu.