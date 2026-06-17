Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, navodi policija
U KRUGU PODUZEĆA
Eksplozija kod Ivanića: Radnici pretakali kisik i završili u bolnici
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Dvoje radnika (41 i 49) teško je ozlijeđeno u utorak oko 14 sati na području Ivanić-Grada nakon što su pretakali stlačeni kisik iz veće u manju bocu.
Tijekom pretakanja, došlo je eksplozije, a sve se odvilo u krugu poduzeća.
- Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice - navodi policija. O svemu je, osim policije, obaviješten i inspektorat zaštite na radu.
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