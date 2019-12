Kolinda je prihvatila poziv na novo sučeljavanje 2. siječnja

Jedini član Kolindinog stožera koji je bio na sučeljavanju predsjednice i protukandidata Zorana Milanovića u ponedjeljak navečer bio je Zoltan Kabok i kako smo doznali, njega nitko nije obavijestio da presjedničin stožer traži da se set pitanja preskoči i debata završi ranije.

RTL je objavio kako je to zatražila Kolindina savjetnica Renata Margaretić Urlić, koja je ušla u režiju i zatražila da se zbog produljenog trajanja i umora predsjednice debata završi ranije.

Na upit urednice emisije je li to službeni stav stožera, gospođa Margaretić, bivša urednica emisija Programa za kulturu na HTV-u odgovorila je da 'dolazi u ime stožera'. No kako doznajemo od izvora bliskog predsjednici, jedini koji je to mogao zatražiti u ime stožera je Ivan Anušić, šef stožera predsjednice. Takvih nesuglasica ne bi trebalo biti 2. siječnja kad je, kako stvari stoje, zakazano novo sučeljavanje.

Doznajemo kako je Grabar-Kitarović prihvatila poziv HRT-a na novo sučeljavanje 2. siječnja. Vrijeme sučeljavanja bit će objavljeno naknadno. Dolazak na novo sučeljavanje (još) nije potvrdio Zoran Milanović.

Podsjećamo, pred kraj sučeljavanja Milanovića i Grabar-Kitarović na RTL-u, voditelji emisije objavili su da im iz režije javljaju da se na zahtjev jednog stožera preskače set pitanja.

Oboje kandidata bilo je zbunjeno, Milanović je odmah rekao da to njegov stožer nije tražio, isto je ponovila i predsjednica Grabar-Kitarović pa su se složili da će nastaviti i da neće preskakati pitanja.

Kolinda je nakon toga pogledala na sat i rekla: '22.10 je, jesmo li ljudima dojadili?'. Milanović je dodoa: 'Sigurno jesmo'.

