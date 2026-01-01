Obavijesti

STIŽU POSKUPLJENJA PLUS+

Nova godina i nova pravila: Raste minimalac, ali i računi...

Piše Snježana Krnetić,
Banke ne smiju naplaćivati naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, korištenje internetskog i mobilnog bankarstva, uplatu i podizanje gotovine na šalteru i bankomatima, izdavanje i korištenje debitne kartice,

S prvim danom nove godine stupila je na snagu Vladina uredba kojom je minimalna plaća povećana s 970 na 1050 eura bruto, odnosno neto će iznositi oko 800 eura. Iznos varira ovisno o poreznim olakšicama i mjestu stanovanja. Iznos se odnosi na puno radno vrijeme, a ne uključuje dodatke za noćni rad, prekovremeni i rad blagdanom. Studentima je narasla satnica sa 6,06 na 6,56 eura, a povećan je i neoporezivi primitak te će on biti 12.000 eura. Svatko tko želi može u banci otvoriti besplatni račun, no ova usluga ne primjenjuje se automatski nego morate podnijeti zahtjev.

