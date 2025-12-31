Obavijesti

PROMJENE OD 1. SIJEČNJA

Nova godina, nova pravila za parking u Zagrebu: Karte važe samo u zoni gdje ste ih kupili

Piše Marta Divjak,
Nova godina, nova pravila za parking u Zagrebu: Karte važe samo u zoni gdje ste ih kupili
Ograničenje važenja komercijalnih parkirališnih karata na parkirališnu zonu za koju su kupljene uvodi se s ciljem povećanja protočnosti na javnim parkiralištima kojima upravlja Zagrebparking

Satne, dnevne, mjesečne te godišnje komercijalne parkirališne karte od sutra će vrijediti isključivo u zoni za koju su kupljene. Dosad je komercijalna parkirališna karta kupljena za zonu u kojoj se plaća veća naknada vrijedila i u zoni za koju se plaća manja naknada.

Iz Zagrebparkinga su priopćili kako od 1. siječnja 2026. godine na snagu stupaju novi Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom kojima se korigiraju uvjeti važenja svih vrsta komercijalnih parkirališnih karata.

Ograničenje važenja komercijalnih parkirališnih karata na parkirališnu zonu za koju su kupljene uvodi se s ciljem povećanja protočnosti na javnim parkiralištima kojima upravlja Zagrebparking. 

- Ukoliko zbog nastalih promjena uvjeta parkiranja korisnici više ne žele koristiti ranije izdane komercijalne parkirališne karte, mogu zatražiti poništenje izdane parkirališne karte te povrat iznosa u visini razmjernog neiskorištenog perioda valjanosti karte, na blagajni Centra za korisnike u Ulici grada Vukovara 41 ili putem e-maila infozgp@zgh.hr - priopćili su.

