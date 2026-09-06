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IZBORI U SLAVONIJI

Nova Gradiška na biralištima: Idu treći izbori, bez Vinka Grgića

Piše Luka Safundžić,
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Nova Gradiška na biralištima: Idu treći izbori, bez Vinka Grgića
Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Vinko Grgić koji je prvo bio SDP-ov, a onda nezavisni gradonačelnik se povukao, a tri kandidata ulaze u utrku presudnu za lokalni HDZ

U Novoj Gradiški su jučer izašli na izbore. Ništa novo jer to su već treći izbori u 15 mjeseci. Jedina novost je što na izborima prvi put nakon 10 godina gradonačelničku fotelju neće braniti Vinko Grgić.

Ovaj SDP-ov, pa i onda nezavisni, gradonačelnik svakako je ispisao povijest jer je zbog sumnji u korupciju čak dva puta iz pritvora podnio ostavku pa potom pobijedio na izborima. Protiv bivšega gradonačelnika vode se dva odvojena postupka. Predmet koji je pokrenuo Ured europskog javnog tužitelja već je u poodmakloj fazi, a Uskokov predmet, zbog kojeg je Grgić drugi put podnio ostavku, još je u fazi istrage.

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Od troje kandidata dvoje su, osim HDZ-ova, Grgićevi bivši ili sadašnji zamjenici te v.d. gradonačelnika. S njegove bivše liste ide Sabina Vlaović. Drugi Grgićev zamjenik i v.d. bio je Borislav Vidošić, koji je također u ovu utrku krenuo kao nezavisni kandidat. Zanimljivo je i tko je kandidat za Vidošićeva zamjenika. Bernard Kumić javnosti je poznat kao radijski voditelj, vlasnik agencije za marketing i promociju, glazbenik, bio je jedan od organizatora Novogradiškoga glazbenog ljeta..., ali i član Gradskog odbora HDZ-a Grada Nove Gradiške, koji je i na posljednjim izborima aktivno podržavao HDZ-ove kandidate Bernardina Trnku i Brunu Bušića. S druge strane, HDZ svakako sad mora dobiti ove izbore jer, ako ih ne dobije, postaje ozbiljno pitanje za aktualno vodstvo županijske organizacije te stranke.

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- Prijašnji kandidat nam se razbolio, pa smo sad išli s mladim snagama. Bruno je prije bio kandidat za zamjenika i javnost ga je imala prilike upoznati. On se bavi politikom, ali da je nešto lud za njom, nije. Naime, bio je predsjednik Mladeži u Novoj Gradiški, ali mislim da ga politika baš nije pretjerano zanimala. Ako pobijedi, vidjet ćemo hoće li se i kako snaći. Na papiru je on primjeren kandidat: obitelj, obrazovanje, posao, sve je na mjestu, ali baš da je dorastao tome da nakon Vinka sjedne u fotelju gradonačelnika, ne znam. Trebate uzeti u obzir da je župan Marušić iz Gradiške, pa ako izgubimo i ovaj put, to je onda i njegov poraz. Prošli put cijela se Vlada izredala kad su bili izbori, ministri su samo dolazili, a sad nije tako. Ako nam sad za ovo treba cijela svita ministara, onda smo stvarno debili - prokomentirao nam je jedan od HDZ-ovaca iz Brodsko-posavske županije.

Što se tiče Vinka, kako doznajemo iz krugova bliskih njemu, on se sasvim povukao iz politike.

- Vratio se u privatni biznis. Razgovarao sam s njim, kaže da je mnogo opušteniji, telefon mu ne zvoni stalno i sad shvaća koliko je život bez politike dobar - rekao nam je sugovornik blizak Vinku Grgiću. 

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