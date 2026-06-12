Samo dan nakon što je preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić dao ostavku. Njegov odvjetnik: ‘Pravosuđe se miješa u volju birača...’
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Nova Gradiška opet na birališta! Evo tko će sve imati kandidate i što će Grgić sada: 'Dosta mi je'
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Trajno se povlačim iz politike, izjavio je Vinko Grgić sugrađanima samo dan nakon što je, peti put zaredom, preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške.
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