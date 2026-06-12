Obavijesti

News

Komentari 0
POLITIČKI CIRKUS U SLAVONIJI PLUS+

Nova Gradiška opet na birališta! Evo tko će sve imati kandidate i što će Grgić sada: 'Dosta mi je'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Nova Gradiška opet na birališta! Evo tko će sve imati kandidate i što će Grgić sada: 'Dosta mi je'
storyeditor/2026-06-12/PXL_130226_146477818.jpg | Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Samo dan nakon što je preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić dao ostavku. Njegov odvjetnik: ‘Pravosuđe se miješa u volju birača...’

Trajno se povlačim iz politike, izjavio je Vinko Grgić sugrađanima samo dan nakon što je, peti put zaredom, preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vinko Grgić podnio ostavku! 'Trajno se povlačim iz politike'
GRADONAČELNIK NA DAN

Vinko Grgić podnio ostavku! 'Trajno se povlačim iz politike'

Novogradiški gradonačelnik jučer je preuzeo funkciju
EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa
TAJNI DOKUMENTI

EKSKLUZIVNO Dvojica šefova Olimpijskog odbora primali su Pavlekov crni novac. Evo iznosa

Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač je prema crnim listama dobio dvostruko više od direktora olimpijskog programa Damira Šegote. Jedan od njih je taj redovni crni prihod zvao "Mehrwertsteuer".
EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!'
DVOJE OZLIJEĐENIH U ZAGREBU

EKSPLOZIJA U PODSUSEDU 'Fast food se razletio po ulici, krov je završio na željezničkoj stanici!'

Oni su zaposlenici, rekli su mi da su osjetili miris plina kad su došli, zatim su upalili ventilaciju, a tada se sve razletjelo. Dijelovi kućice su popadali po autima koji su parkirani u blizini - kaže nam čitateljica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026