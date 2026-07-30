Nova Gradiška 6. rujna ide na izbore, traže nasljednika Grgiću

Vlada je u četvrtak raspisala nove prijevremene izbore za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Nove Gradiške koji će se održati u nedjelju, 6. rujna, nakon što je gradonačelnik Vinko Grgić u lipnju podnio ostavku. Ako prije isteka dvije godine mandata prestane mandat gradonačelnika, u toj jedinici lokalne samouprave raspisat će se prijevremeni izbori koji se održavaju u roku od 90 dana od dana prestanka mandata, pri čemu od dana raspisivanja izbora pa do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30, niti više od 60 dana, pojasnio je Ministar pravosuđa Damir Habijan na sjednici Vlade.

Nakon pobjede na prijevremenim izborima, Vinko Grgić ponovno je preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, no nakon što je Uskok opet zatražio istražni zatvor za njega, ponovno je 12. lipnja podnio ostavku na tu dužnost.

Objavio je i da se trajno povlači iz politike, a nakon čega je Uskok povukao prijedlog da mu se odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Prijevremeni izbori bili su raspisani nakon što je Grgić početkom ožujka podnio ostavku na mjesto gradonačelnika nakon uhićenja u sklopu istrage zbog sumnje na više koruptivnih kaznenih djela koju vodi Uskok.

Produljena prava državnih službenika nakon isteka kolektivnog ugovora

Vlada je na sjednici također produljila primjenu odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima državnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim tijelima ostvarenih na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

"Riječ je o potrebi osiguravanja kontinuiteta ostvarenih materijalnih i nematerijalnih prava za državne službenike i namještenike do sklapanja novog kolektivnog ugovora. Naime, riječ je o isteklom kolektivnom ugovoru", pojasnio je ministar rada i socijalne politike Alen Ružić.

Ugovor je istekao 1. svibnja ove godine, a ministar je napomenuo kako se, sukladno pozitivnim propisima i unutar rokova, pristupilo daljnjem pregovaranju. "U tom je smislu održan i prvi sastanak pregovaračkih odbora 25. lipnja. Nastavljeni su sastanci na tehničkoj razini i dogovoren je nastavak pregovora o materijalnim pravima od jeseni ove godine", istaknuo je.

Ministar je također podsjetio da je 23. srpnja sklopljen sporazum o danima godišnjeg odmora.

Nove cijene naknada za legalizaciju nezakonitih zgrada

Vlada je donijela i uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru s obzirom na zastarjelost iznosa propisanih 2012. godine koji više ne odgovaraju aktualnim gospodarskim okolnostima, odnosno stanju na tržištu nekretnina.

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić podsjetio je kako je izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ove godine omogućeno da se nezakonite zgrade izgrađene do 21. lipnja 2011. mogu legalizirati.

Pri tome je napomenuo kako nije riječ o općoj legalizaciji, dakle ne mogu se legalizirati sve nezakonito izgrađene zgrade prije tog datuma jer se ne legaliziraju one koje su, primjerice, u prometnim, infrastrukturnim, energetskim koridorima ili u posebno zaštićenim područjima, a pri tome se ne mogu legalizirati ni zgrade izgrađene nakon tog datuma.

Visina naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade, odnosno za dio zgrade koji se ozakonjuje utvrđuje se ovisno o veličini i obujmu, lokaciji i položaju u prostoru, primjerice, je li unutar ili izvan građevinskog područja, te o namjeni zgrade - stambene, poljoprivredne, industrijske.

Pri tome visina naknade za jednu zgradu, odnosno dio zgrade koji se ozakonjuje, ne može biti niža od 150 eura. Naknada se može platiti jednokratno ili obročnom otplatom ako je veća od 500 eura, a kod jednokratnog plaćanja odobrava se popust od 25 posto.

Nova služba Carinske uprave - Centar za obuku vodiča i službenih pasa; Izbor za novog člana Savjeta za nacionalne manjine

Vlada je promijenila unutarnje ustrojstvo Carinske uprave radi stvaranja pretpostavki za učinkovitije obavljanje temeljnih operativnih poslova carinske službe pa se tako u okviru Sektora za mobilne jedinice ustrojava nova služba - Centar za obuku vodiča i službenih pasa K-9.

Cilj je veća efikasnost rada i obuka za specifične zadatke u borbi protiv organiziranog kriminala, krijumčarenja, terorizma i drugih prijetnji.

Isto tako, između ostalog, radi bolje organizacije rada, upravljanja i mobilnosti kadrova, u nadležnosti Područnog carinskog ureda Zagreb ustrojit će se Granični carinski ured Stara Gradiška, koji je prema važećoj Uredbi ustrojen u okviru Područnog carinskog ureda Osijek.

Također, Vlada poziva udruge crnogorske nacionalne manjine i druge organizacije, vjerske zajednice, pravne osobe i građane pripadnike crnogorske nacionalne manjine, da predlože svog kandidata za imenovanje člana Savjeta za nacionalne manjine iz reda istaknutih kulturnih, znanstvenih, stručnih i vjerskih djelatnika pripadnika crnogorske nacionalne manjine.

Novog člana Savjeta potrebno je imenovati zbog ostavke predstavnika crnogorske nacionalne manjine kako bi se osigurala zastupljenost pripadnika crnogorske nacionalne manjine u tom tijelu.

(Hina) xmhud ymvr