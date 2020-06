Nova nada za obitelj: 'Nemamo dokaza da je Maddie mrtva'

<p><strong>Hans Christian Wolters</strong>, njemački tužitelj koji je ranije rekao kako je <strong>Madeleine McCann</strong> najvjerojatnije mrtva te kako ju je osumnjičeni <strong>Christian Brueckner</strong> najvjerojatnije ubio ubrzo nakon otmice, sada tvrdi kako je to bilo njegovo osobno mišljenje. <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/madeleine-mccann-could-still-alive-22187901">Mirror piše </a>da je tužitelj sada izjavio da su sve to špekulacije te da nemaju forenzičkih dokaza da je Maddie ubijena. Prijatelj obitelji McCann je rekao kako tužitelj nije smio izlaziti u javnost s takvim informacijama ako nije bio siguran.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prošlo je 13 godina od nestanka Maddie</strong></p><p>Madeleine je podsjetimo, nestala u Praia da Luzu u Portugalu 2007. godine gdje je bila na odmoru sa svojom obitelji. Nakon godina potrage, policija je nedavno objavila da sumnjiče Nijemca Christiana Bruecknera (43) da je oteo i ubio curicu. On je između 1995. i 2007. živio u Portugalu, a nakon toga je često mijenjao mjesto prebivališta. Povremeno se vraćao u Njemačku, a povremeno je boravio u Portugalu.</p><p><a href="https://www.thesun.co.uk/news/11857088/cops-christian-b-searching-letters-madeleine/">The Sun piše</a> da policija sada traži eventualna pisma koja je slao svojim ljubavnicama i djevojkama jer je moguće da je u njima spomenuo i Maddie. Navodno je prijateljima rekao kako zna što se dogodilo djevojčici. Istražuju ga i zbog nestanka još nekoliko djece. Christian Brueckner je trenutno u zatvoru gdje služi kaznu zbog napada i silovanja starije Amerikanke. </p>