Pedofila neće optužiti ako ne bude novih dokaza? 'Portugalci misle da su roditelji odgovorni'

Policiji trebaju jači dokazi za podizanje optužnice protiv njemačkog pedofila. U isto vrijeme, portugalski policajci još misle da da u Maddieni roditelji odgovorni za njen nestanak

<p>Nijemac koji je nedavno postao glavni sumnjivac u nestanku male <strong>Madeleine McCann </strong>možda će izbjeći optužbe za njeno ubojstvo.</p><p>Njemački tužitelji prošli su tjedan rekli kako je Christian Brueckner osumnjičenik, no dodali su i kako ga neće optužiti ako ne nađu nove dokaze protiv njega, javlja <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/11/europe/germany-madeleine-mccann-intl/index.html" target="_blank">CNN</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nestanak male Maddie pred razrješenjem?</strong></p><p>Njemački istražitelj <strong>Hans Christian Wolters </strong>koji radi na slučaju Madeleine McCan kazao je kako imaju nove dokaze protiv sumnjivca, ali nedovoljno za osudu.</p><p>Novi osumnjičeni za otmicu djevojčice prije 13 godina iz truističkog naselja u Portugalu je 43-godišnji Christian Brueckner koji već služi zatvorsku kaznu u Njemačkoj zbog djela povezanih s drogom. Također je pod istragom zbog nestanka 5-godišnjakinje iz Njemačke.</p><p>"Moramo biti iskreni i otvoreni prema mogućnosti da bi ova istraga mogla završiti bez presude", rekao je Wolters za BBC te dodao kako trebaju više informacija za optužnicu, ali su "dokazi dovoljno jaki da možemo reći da je djevojčica mrtva".</p><p>Za britanski <a href="https://www.thesun.co.uk/news/11835061/madeleine-mccann-prosecutor-portuguese-cops/" target="_blank">The Sun</a> rekao je kako portugalski policajci smatraju da su Maddeini roditelji odgovorni za njezinu otmicu.</p><p>Wolters je uvjeren kako Kate i Gerry McCann nemaju veze s njenim nestankom i tretira Bruecknera kao glavnog sumnjivca.</p><p>Kate i Gerry su bili sumnjivci za detektiva Goncala Amarala koji je kasnije maknut sa slučaja.</p><p>- Ne mogu suditi svojim portugalskim kolegama, to je bilo njihovo mišljenje. Ja imam sumnjivca koji je u njemačkom zatvoru sada - poručio je Wolters.</p><p>Prije četiri godine njemačka je policija pretraživala zapušteno imanje u okrugu Börde u njemačkoj saveznoj pokrajini Sachsen-Anhalt. Na tom je imanju živio 43-godišnji Christian Brueckner, glavni osumnjičeni za nestanak i smrt Madeleine McCann. Riječ je o napuštenoj bivšoj tvornici u kojoj su se nekada proizvodili papir i kutije. Imanje je zaraslo u travu, a Brueckner je živio u starim barakama.</p><p>Državno odvjetništvo u Stendalu objavilo je u petak da ispituje poveznice između slučaja nestale Maddie McCann i nestanka petogodišnje Inge Gehricke 2015. godine u jednoj šumi nedaleko od Braunschweiga gdje je osumnjičeni Christian Brueckner u to vrijeme živio. Također se vjeruje kako je Brueckner 2007. bio na području Praia da Luz, u vrijeme Maddieinog nestanka.</p><h2>Brueckner starijim ženama pružao seksualne usluge za novac</h2><p>Brueckner se navodno viđao sa starijim ženama u portugalskom turističkom naselju, ispričao je za The Sun njegov prijatelj. </p><p>Prema njegovim riječima, u portugalskom se resortu, gdje je nestala britanska djevojčica, družio sa starijim ženama. Pričalo se da im pruža seksualne usluge za novac. Njegov prijatelj ispričao je i da su njegove bivše djevojke bile najmanje 15 godina starije od njega.</p><p>- Činilo se da ga zanimaju starije žene. To može biti razlog zbog kojeg ga ljudi koji su ga poznavali godinama nisu povezali s nestankom McCann - rekao je prijatelj The Sunu.</p><p>Dodao je i kako je jedna njegova bivša djevojka, koja sada ima oko 60 godina, skoro dobila živčani slom kada je saznala da je osumnjičen za nestanak. S Brucknerom je bila u vezi tri godine tijekom kojih ju je tukao. A tukao je i druge svoje djevojke. </p>