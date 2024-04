Nova opcija za Plenkovića: S Vučemilović, Zurovcem i DP-om ima većinu bez SDSS-a i manjina

Izjava zastupnice Suverenista Vesne Vučemilović bi mogla biti prekretnica u pokušaju HDZ-a do dolaska nove većine od 76 potpisa koji bi omogućili Andreju Plenkoviću da bude mandatar i novi premijer. Vesna Vučemilović, inače sestra Miroslava Škore, napustila je Domovinski pokret zbog sukoba njenog brata s Marijem Radićem, te je prešla Hrvatskim suverenistima. Suverenisti su u koaliciji s Mostom osvojili dva mandata. Predsjednik Suverenista Marijan Pavliček je jučer izvijestio da je predsjedništvo, u kojem je i Vučemilović, donijelo odluku da s HDZ-om neće ići.

Međutim, kako saznajemo, i prije te odluke je Vučemilović razgovarala s HDZ-om i dala im usmenu potporu. To je i potvrdila sasvim drugačijim stavom od svog predsjednika. Prvo je odbila bilo kakvu ideju Mosta o pregovorima sa SDP-om, a onda jasno rekla da će radije biti u savezu s Domovinskim pokretom i HDZ-om, nego biti u oporbi.

- Samo sam svima jasno rekla kako stvari stoje, mislim da jasnija nisam mogla biti. Koliko ja shvaćam, Suverenisti nisu u poslijeizbornoj koaliciji s Mostom, bili smo samo u predizbornoj. A da li se predsjednik Pavliček obvezao na još nešto, ja to ne znam. Bilo bi lijepo da to sa svima podijeli, i sa članovima stranke i s cjelokupnom javnošću, poručila je Vučemilović za Jutarnji.

Novinar ju je pitao i znači li to da bi mogla biti i dio većine HDZ-DP?

- Vidjet ćemo razvoj događaja, ja ne bih išla tako daleko. Ali hipotetski, ako Domovinski pokret uđe u novu saborsku većinu, gdje bi ostali Hrvatski suverenisti? U opoziciji sa SDP-om i s Možemo!? I s Mostom koji ima jako puno svojih problema... Neka oni sada pregovaraju i razgovaraju s kime god hoće, ali u moje ime neće. Pogotovo ne sa strankama od kojih sam se ja ogradila više puta i prije izbora. To bi tek bila izdaja birača. A te moralne ucjene, "ti si izdajnik, ti si žetončić", to neka ostave za nekog drugog. To kod mene ne prolazi. Nikome ne dozvoljavam da me zove izdajnikom i žetonom samo zato što ja kao hrvatski suverenist i kao pripadnica hrvatske desnice odbijam ići u bilo kakve kombinacije sa SDP-om i s Možemo. To je suludo. No pasaran!, da me i ljevičari razumiju - rekla je saborska zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović za Jutarnji list.

HDZ, partneri i DP imaju zajedno 74 mandata. S Vučemilović se penju na 75 i ostaje samo još pridobiti jednog zastupnika za većinu koju ne bi činio SDSS i ostalih pet predstavnika nacionalnih manjina. A taj zastupnik bi mogao biti Dario Zurovec iz Fokusa. Zurovec je od početka bio za razgovore i sa HDZ-om, ali je stranka donijela drugačiju odluku, pa je morao reterirati. Stranka je bila protiv suradnje s HDZ-om dok je Zurovec bio otvoren za programsku suradnju i s njima. Zurovec inače nije u predsjedništvu stranke, a mandat je izborio sa zadnjeg mjesta preferencijalnim glasovima. Njegov stav je da treba razgovarati i s HDZ-om ako se mogu ostvariti stvari iz Fokusa programa, primjerice podizanje praga za ulazak u sustav PDV-a za male tvrtke i obrtnike, smanjivanje stope PDV-a na ugostiteljstvo, neoporezivanje reinvestirane dobiti...

Zurovec nam jučer nije htio komentirati tu mogućnost.

Čak i ako bi pristao Zurovec, ostaje pitanje hoće li HSLS i HNS podržati vladu bez manjina. Ako bi se osiguralo da se njihova prava ne umanje, teško da bi odbili dati potpis Plenkoviću za mandatara. Naravno, sada ostaje vidjeti hoće li se HDZ i DP uspjeti dogovoriti. Ali činjenica je da im uz eventualnu podršku Zurovca i Vučemilović, ne trebaju potpisi SDSS-a i manjinskih zastupnika za minimalnu većinu od 76. Neki u HDZ-u računaju i na opciju da bi u slučaju dogovora s DP-om, ipak na ovu kombinaciju pristao i Marijan Pavliček iz Suverenista.