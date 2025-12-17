Obavijesti

KĆER NAZVALI RUŽA

Nova prinova u Vladi: Ministar Šušnjar dobio je četvrto dijete

Zagreb: Izjave za medije nakon inicijalnog sastanka na temu osnivanja Radne skupine za nuklearnu energiju | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

Ponosni roditelji i njihova djeca Zvonimir, Ivan i Petra presretni su zbog prinove u obitelji - objavljeno je iz Vlade.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i njegova supruga Dubravka dobili su četvrto dijete. U ponedjeljak je u Petrovoj bolnici rođena djevojčica Ruža.

- Ponedjeljak je bio poseban dan za obitelj ministra gospodarstva Antu Šušnjara i njegovu suprugu Dubravku. U Petrovoj bolnici rodila se Ruža, njihovo četvrto dijete. Ponosni roditelji i njihova djeca Zvonimir, Ivan i Petra presretni su zbog prinove u obitelji - objavljeno je iz Vlade. 

Ante Šušnjar rođen je 1983. godine u Mostaru. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a prije ulaska u politiku radio je kao odvjetnik i stečajni upravitelj. Član Domovinskog pokreta postao je 2020. godine.

