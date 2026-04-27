Stiže neuobičajeno hladan val nad Europu. Evo što nas čeka!

Rijedak prodor arktičkog zraka krajem travnja donosi naglu i izraženu promjenu vremena diljem istočne i jugoistočne Europe, upozorava meteorološki servis Severe Weather Europe. Prema njihovim analizama, temperature će u mnogim krajevima pasti i do 10 do 15 stupnjeva ispod prosjeka za ovo doba godine, što, kako upozoravaju, predstavlja ozbiljnu prijetnju za poljoprivredu.

Uzrok ovakvog razvoja situacije leži u kasnom slabljenju polarnog vrtloga, koje je omogućilo hladnoj arktičkoj zračnoj masi da prodre daleko prema jugu, zaobilazeći uobičajeno zapadno strujanje. Ključnu ulogu pritom ima snažna Omega blokada, stabilno područje visokog tlaka zraka iznad sjevernog Atlantika i Grenlanda koje djeluje poput brane i preusmjerava hladan zrak izravno prema Europi. Takav obrazac zadržat će se sve do početka svibnja. Blokada se formirala zbog promjene nad Pacifikom, gdje prijelaz iz faze La Niñe pogoduje izraženijem sjeverno-južnom strujanju zraka nad europskim kontinentom.

Foto: Severe Weather Europe

Naglo zahlađenje dolazi nakon iznimno toplog početka travnja, kada su temperature prelazile 25 °C i potaknule prerani razvoj vegetacije. Upravo zbog toga povratak hladnoće i jutarnjih mrazova sada predstavlja znatno veću opasnost nego tijekom zime, osobito za vinograde i voćnjake koji su već u osjetljivoj fazi cvatnje.

Promjena vremena već je započela tijekom vikenda jačanjem anticiklone iznad Atlantika i zapadne Europe, koja se proširila prema Grenlandu. Istodobno se nad Baltikom razvija duboka ciklona koja donosi snijeg i osjetno niže temperature. Već u noći na ponedjeljak vrlo hladan zrak zahvatio je istočnu Europu, gdje su temperature pale na vrijednosti od 8 do 12 stupnjeva ispod prosjeka za kraj travnja.

Foto: Severe Weather Europe

Najizraženije zahlađenje i opasnost od jutarnjeg mraza očekuju se u Poljskoj, Bjelorusiji, zapadnoj Ukrajini, sjevernoj Slovačkoj i sjeverozapadnoj Rusiji. Iako će u tim područjima zadržati vjetrovito vrijeme, ciklona nad Baltikom donijet će i obilne snježne padaline, osobito u sjeverozapadnoj Rusiji gdje bi moglo pasti i do 50 centimetara snijega. Snijeg se očekuje i u Estoniji te južnoj Finskoj, dok će u sjevernoj Norveškoj padati sve do sredine tjedna.

Kako tjedan bude odmicao, hladan zrak postupno će se širiti prema jugu. Do sredine tjedna anticiklona nad sjevernim Atlantikom dodatno će ojačati, što će omogućiti prodor hladnoće prema srednjoj Europi i Balkanu. U mnogim dijelovima istočne Europe temperature će biti i do 12 stupnjeva niže od uobičajenih, a zahlađenje će u srijedu zahvatiti i dijelove srednje Europe, uključujući i Balkanski poluotok.

Foto: Severe Weather Europe

Istodobno će zapadna Europa i zapadni Mediteran ostati pod utjecajem toplijeg zraka, što će stvoriti izražen temperaturni kontrast između zapada i istoka kontinenta. Takav dipolni obrazac zadržat će se do kraja travnja i na samom početku svibnja. U četvrtak i petak ujutro temperature bi se u dijelovima srednje Europe, poput istočne Njemačke, Češke, Slovačke, Poljske i Austrije, mogle spuštati do oko nule, a u kotlinama je moguć i kasni mraz koji bi mogao prouzročiti štete.

Do početka svibnja, snažna anticiklona nad Atlantikom organizirat će se u klasičnu Omega blokadu, dok će se hladna zračna masa intenzivirati nad Balkanom i crnomorskom regijom, gdje će se premjestiti i duboka ciklona. Temperature će tada biti i do 15 stupnjeva ispod prosjeka, što je iznimno rijetko i predstavlja ekstrem za početak svibnja.

Foto: Severe Weather Europe

Posljedica takvih uvjeta bit će vrlo hladna jutra krajem tjedna, osobito u petak i subotu, kada bi se temperature mogle spuštati i nekoliko stupnjeva ispod nule. Najveći rizik pritom prijeti poljoprivredi, posebno vinogradima na području Balkana, gdje bi štete od mraza mogle biti znatne, pa i katastrofalne.

Evo što čeka Hrvatsku

U Hrvatskoj se početak tjedna još zadržava u znaku stabilnijeg i toplijeg vremena.

U ponedjeljak će, prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku u prvom dijelu dana. Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj postoji mogućnost za poneki pljusak.

Foto: DHMZ

Vjetar je slab do umjeren istočni i jugoistočni, dok na Jadranu pušu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a podno Velebita ujutro i jaka bura. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25 °C.

U utorak će biti djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, no tijekom poslijepodneva očekuje se postupni porast naoblake. U Gorskoj Hrvatskoj mogući su lokalni pljuskovi, a prema večeri raste vjerojatnost za kišu i u središnjim predjelima.

Foto: DHMZ

Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će između 4 i 8 °C, na Jadranu od 12 do 15 °C, dok će dnevne dosezati od 19 do 24 °C.

Od srijede slijedi promjena vremena. U unutrašnjosti će kiša biti češća, a moguća je i na sjevernom Jadranu. U četvrtak se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, iako će u prvom dijelu dana kiše još biti na istoku i u Dalmaciji.

Foto: DHMZ

Vjetar će okretati na sjeveroistočni i sjeverni te jačati, dok će na Jadranu bura postupno jačati na umjerenu i jaku, mjestimice i olujnu.

Uz takav razvoj situacije, dnevne temperature bit će u postupnom padu, osobito u unutrašnjosti, čime će i Hrvatska osjetiti utjecaj hladnog vala koji se spušta s Arktika.