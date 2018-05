Nova pucnjava u SAD-u: Jedan ozlijeđen u trgovačkom centru

Policija u Nashvilleu u SAD-u uhitila je sumnjivca nakon pucnjave u trgovačkom centru Opry Mills u kojoj je ozlijeđen jedan čovjek.

Prije nego je uhitila sumnjivca, policija je evakuirala centar i blokirala koncertnu dvoranu Gran Ole Opry kao i obližnji rezort.

Zaposlenik iz centra kazao je kako je drama počela oko 14.30 sati po lokalnom vremenu, a sve je završilo u roku od 40 minuta.

- Vidio sam bijelca smeđe kose kako s puškom prilazi trgovini Old Navy - rekao je, prenosi Tennessean.com.

One person has been transported to the hospital in critical condition after reports of a shooting at a mall in Nashville, fire department says https://t.co/aUEMchTQG7 pic.twitter.com/E4GnUyXLfP