Nova runda kritika na Zakon o izbornim jedinicama: 'HDZ-ov prijezir prema demokraciji'

Prijedlog ovog Zakona najbolji je primjer kako vladajući kroje zakone po svojoj mjeri. Popis birača nije točan, imamo pola milijuna više birača nego odraslih stanovnika prema Popisu iz 2021. Niste riješili taj ključni problem, niste slušali preporuke Venecijanske komisije ni struke, niste uključili oporbu, samo ste djelomično ugasili vatru. Na idućim izborima opet ćete morati mijenjati ovaj Zakon, kazao je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček govoreći o Zakonu o izbornim jedinicama, koji im je stigao u drugo čitanje u Sabor.

Obzirom da aktualni prestaje važiti 1. listopada, kako je naredio Ustavni sud, moraju ga izglasati ovih dana. A to će biti idući tjedan. Iz Ministarstva uprave i pravosuđa uporno ne žele otkriti tko je radio na Zakonu, koji se zapravo niti ne mijenja. Broj izbornih jedinica ostaje isti, uz tek male korekcije, a nikakvih promjena nema ni od prvog do drugog čitanja.

'Zakon bazirate na Registru birača umjesto na Popisu stanovništva'

Naime, kao i dosad, ostaje 10 izbornih jedinica u kojima se bira po 14 zastupnika. Niti u jednoj izbornoj jedinici odstupanja nisu veća od +/- 2,20 posto. Kao polazište broja birača u svakoj izbornoj jedinici uzeti su podaci iz Registra birača. A upravo je to najspornija točka.

- Da je bilo samo do vladajuće većine, mi o ovome ne bi ni raspravljali. Raspravljamo samo zato što je Ustavni sud ustvrdio da su izborne jedinice neustavne i dao rok do 1. listopada da se to promijeni. I to je, taj rok, jedino iz njihove odluke što je poštovano. Kaže Ustavni sud da registar birača nije vjerodostojan, a Ministarstvo opet napravi Zakon bazirajući ga na Registru birača umjesto na Popisu stanovništva. Ustavni sud kaže da bi trebalo manje kršiti administrativne granice, a mi napravimo zakon koji poveća broj županija koje se dijele. Kaže Ustavni sud da se vodi računa na maksimalno odstupanje između najveće i najmanje izborne jedinice, ali ne, vi napravite prosjek po Registru birača - istaknuo je šef SDP-a Peđa Grbin.

Ovime se samo, dodao je, krpaju rupe, a Zakon nije ništa bolji od onog koji se mijenja.

- Nemojmo si mazati oči, ne mijenjamo ovo zato što je u Hrvatskoj manje ljudi nego zbog izbornog inženjeringa i ovo je vrlo lukav pokušaj kako bi se ostvario uspjeh na izborima. Ja vam onda mogu samo zaželjeti sreću, ali mislim da vam čak niti taj inženjering ne može pomoći ako se niste dokazali biračima i ako su vam stranke i pojedinci puni afera i kriminala - poručio je HDZ-ovcima zastupnik Fokusa Dario Zurovec.

Kritiku je uputio i Krešo Beljak (HSS).



- Ovo nije nikakav novi Zakon, ovo je jednostavno stari koji je korigirao samo granice izbornih jedinica kako bi se prilagodile broju birača. Greška je što je Zakon, koji je de facto isti, trebao, kad je donesen '90-ih godina, biti samo privremen, a ostao je stalan. Odgovornost za to snose svi oni koji su imali promijeniti izborni zakon, a nisu to napravili. Nije to napravio ni HDZ jer je u suštini napravljen da ide njemu u korist i logično je da će HDZ takav Zakon i zadržati - kazao je naglasivši da Hrvatskoj treba temeljita izmjena izbornog zakona, a koja se sada neće dogoditi.

- Na ovaj način izbori nisu na demokratski način kako bi trebali biti u 21. stoljeću - poručio je.

Najbolji primjer izbornog inženjeringa, istaknuo je IDS-ov Emil Daus, jest osma izborna jedinica. Ne da se nije ispravila povijesna nepravda, dodao je, nego se iz osme jedinice sada još izbacilo i Matulje. No, HDZ će, naglasio je, svejedno na području Istre i Kvarnera doživjeti potop kao i do sada.

- Ustavni sud upozorava vas od 2010. da ovaj Zakon nije dobar. Što ste vi radili? OK, čitamo crnu kroniku, znamo što ste radili. 500.000 glasačkih listića viška, pa ljudi, nemojmo se folirati, obmanjujemo narod. Ali neće vam uspjeti uz sva prekrajanja, stavljate Kastav i Matulje s Glinom i Petrinjom, spajate nespojivo - poručio je Mostov Marin Miletić.

'Ovaj Zakon je sramota i zbog toga ćete izgubiti izbore'

Most traži elektronsko, dopisno glasanje i Hrvatsku kao jednu izbornu jedinicu.

- Ali vi to ne želite jer vas tad ne bi bilo. Apeliram na milijun i 600.000 ljudi koji su spavali, vrijeme je da se probudite i da sačuvamo Hrvatsku - istaknuo je.

Ovaj Zakon je sramota i zbog toga ćete izgubiti izbore, kazala je HDZ-ovcima zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin. Na nesrazmjer između broja birača i stanovnika upozorio je i zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar.

- Raspravljamo o Zakonu, kojeg smatram suštinski nepotrebnim, Zakonu koji je zorni primjer upravljanja koji počiva ad hoc privremenim mjerama. Umjesto da napravimo ozbiljne reforme, što smo mi tražili, jer ne predstavlja volju građana, još više zabrinjavajuć je način na koji se pripremao ovaj Zakon i izostanak elementarne demokratske procedure, isključivanje stručnjaka, ali i nas iz oporbe - rekao je Socijaldemokrat Davorko Vidović.

Vaših 76 ruku je izabrano sa 240.000 manje nego 75 ruku oporbe, poručio je još HDZ-ovcima.

- To je nakaradno shvaćanje demokracije - dodao je.

HDZ: 'Argumenti su vam nemušti i samo opravdanje za ono što će se dogoditi'

Zakon nije prihvatljiv niti Klubu Centra i GLAS-a.

- HDZ je pokazao krajnji prezir prema demokraciji, državi, građanima. Najveći grijeh i šteta koju je HDZ napravio državi, a to nije korupcija, nego je to što ste građane uvjerili da njihov glas malo vrijedi, da je nebitan i da je pitanje kroja izbornih jedinica za njih netema. Nema pobjede nad HDZ-om bez da se pobijedi Šeksova kuhinja, Šeksov izborni inženjering - rekla je Dalija Orešković, čiji će Klub uputiti dva zaključka.

- Prvi, kojim se Vlada obvezuje da do kraja godine sredi popis birača i drugi da se ovaj Zakon uputi i u treće čitanje jer je manja šteta da se probije Ustavom naloženi rok do 1. listopada nego da se sada ponovno usvoji još jedan neustavni, nelegitiman i nedemokratski zakon o izbornim jedinicama - naglasila je.

Sve ove argumente HDZ-ov Damir Habijan ocijenio je nemuštim i vidi ih kao opravdanje oporbe za ono što će se dogoditi iduće godine.

- A to je gubitak još jednih parlamentarnih izbora - zaključio je.

Jandroković zastupnici Raukar Gamulin: 'Mahala vi, ne mahala, ja ću napraviti po svome'

Hrvoje Zekanović podsjetio je da je i Most imao u dva mandata ministra uprave i pravosuđa.

- Upravo je Most imao ministra u dva mandata koji je to mogao promijeniti pa nije. Onda im je odgovaralo. Nisu prstom mrdnuli, tako da je ovo čista demagogija i laž - poručio je javivši se kroz institut povrede Poslovnika, na što je reagirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

- Vidim da ponovno kreće lavina povrede Poslovnika. Imamo replike, institut replike je taj koji u ovom trenutku rješava sve potrebne prijepore i prigovore koje imate na izlaganje i u njoj možete kazati sve što želite. Ovo držim nekorektnim jer povreda Poslovnika onemogućava one koji su se pristojno javili za repliku da dođu na red - poručio je pa reagirao i na zastupnicu Raukar Gamulin, koju je vidio da nešto maše.

- Nemojte mahati jer to rade svi. Govorim svima. Mahala vi, ne mahala, ja ću napraviti po svome. Govorim svima jer ima svih stranaka ovdje i apeliram da se prekine sa zlouporabom povrede Poslovnika. Držite se pravila, inzistiranje na tome nije moj hir, mi bismo trebali biti primjer kako se poštuju zakoni, a mi ih uporno kršimo i ovo zaista nema smisla, jučer smo to pokazali s preko 200 opomena - poručio je predsjednik Sabora.

Uvažavajući sve što je rekao, za povredu Poslovnika ipak se javila i njegova stranačka kolegica Marija Jelkovac za povredu Poslovnika.

- Teza o 500.000 glasačkih listića viška je apsolutno promašena. Mi imamo jasan proces glasovanja, od postupanja DIP-a, izbornog povjerenstva izborne jedinice, zatim izbornog povjerenstva gradova i općina pa do biračkih odbora. Nema nikakvog ubacivanja listića prije nego krene glasanje u kutije, sve se pregledava, postoje promatrači - odgovorio je ministar uprave i pravosuđa Ivan Malenica.

Jasno je da popis birača nema nikakvog utjecaja na izborne rezultate, kazao je i HDZ-ov Mladen Karlić.