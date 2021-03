Toliko smo zaglušili javni prostor svakakvim informacijama, visokim emocijama. Jednostavno mislim da je sad trenutak malo stati na loptu i u ovoj do sada kakofoniji ipak našim biračima, našim sugrađanima, omogućiti da čuju poruke i da se na kraju krajeva odluče za onu koja im je najprikladnija, izjavila je obnašateljica dužnosti gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić Vukičević.

Pavičić Vukičević (46) diplomirala je komparativnu književnost i s Bandićem je bila praktički od početka njegove karijere. Bila je tajnica u gradskom SDP-u kad je Bandić izabran prvi put na dužnost 2000. godine.

U njegovim prvim mandatima obnašala je različite funkcije. Bila mu je već zamjenica u mandatu koji je počeo 2009. godine, a također je bila pročelnica za obrazovanje, kulturu i sport. Upravo je ona odlučila uzeti u ruke vrući krumpir zvani Grad Zagreb te nakon smrti doživotnog zagrebačkoga gradonačelnika upravljati njime.

- Ja sam svoju političku karijeru vezala uz karijeru Milana Bandića i mislim da sam na taj način dala i odgovor da ne razmišljam o kandidaturi. Izuzetno teško je 24 godine zajedničkog rada i profesionalnog puta sažeti u nekoliko rečenica - izjavila je Pavičić Vukičević netom nakon Bandićeve smrti. A onda obrat.

- Imam odgovornost prema stranci i prema svim kolegama, no prvo prema sugrađanima. Dopustite da kao gradska uprava, Holding i povezana društva obavimo posao za koji smo izabrani - da izvršimo naša izborna obećanja. Cilj nam je završiti ciklus, a u fokusu nam je program s izbora 2017. godine - rekla je Pavičić. Na čelu Stranke rada i solidarnosti došla je na nagovor najbližih Bandićevih suradnika: Pavla Kalinića, pročelnika Ureda za hitne situacije i Ivice Lovrića, pročelnika za obrazovanje. Najviše je inzistirao Kalinić, koji je rekao da neka formalno preuzme stranku, a da će on voditi sve na terenu i biti joj desna ruka. Jelenu stranački drugovi opisuju kao iznimno radišnu i prizemljenu osobu, koja je zadnjih mjeseci zahladila odnose s Bandićem jer joj je ovo trebala biti zadnja politička ruta s njim. Prema navodima naših sugovornika, Pavičić je trebala otići u Švedsku i tamo se posvetiti svojoj znanstvenoj karijeri. Ona je, naime, i kao zamjenica gradonačelnika revno pisala znanstvene radove kao stručnjakinja u odgojnim znanostima.

- Ako aludirate na činjenicu da dio moje obitelji živi u Švedskoj, moram reći da moja obitelj dijeli sudbinu mnogih hrvatskih obitelji i živi razdvojena. Najteže je kad član vaše obitelji kupi kartu u jednom smjeru. Posljednjih godina mnoge su se obitelji tako razdvojile, manje njih iz Zagreba, više iz ostatka Hrvatske. Dosta sam putovala i moram reći da su svi europski gradovi lijepi na svoj način, ali Zagreb je najljepši i za ostanak naših ljudi u Zagrebu isplati se boriti - rekla je Vukičević za Večernji list. No vratimo se malo na početak. U vrijeme kad se, sad već pokojni, Bandić pripremao za sedmi mandat, njegovi najbliži suradnici nisu bili toliko entuzijastični. Tako je već spomenuti pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić sam rekao Bandiću da mu je ovo zadnji mandat, a uz njega i bivši gradski pročelnik za financije Slavko Kojić je odlučio da od sljedeće godine više neće biti u Skupštini, dok se tadašnja dogradonačelnica Jelena Pavičić Vukičević, kako smo već rekli, odlučila odseliti u inozemstvo. Trojka je to, podsjetimo, koja je uz Milana Bandića praktički i prije nego što je postao Milan Bandić. Uz Bandića su odlučili i dalje rame uz rame stajati pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić, Ureda gradonačelnika Miro Laco, a i jedna od vjernijih suradnica, pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić. No iznenadna Bandićeva smrt donijela je tektonske promjene, kako u Gradu, tako i na nacionalnoj razini.

*Cijeli intervju pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 19. ožujka