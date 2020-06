Policajac sasuo pet metaka u mladića zbog čekića u džepu

Policajac ga je upucao s čak pet metaka, a iako je ubijen u noći s ponedjeljka na utorak, policija se nije po tom pitanju oglasila do srijede. Službenik je suspendiran do daljnjega..

<p>Nova tragedija dogodila se u Americi. U kalifornijskom Valleju ubijen je mladi <strong>Latinoamerikanac (22).</strong> Usmrtio ga je policajac ispalivši pet metaka u njega, a kako javlja<a href="https://abc7news.com/vallejo-officials-give-update-on-fatal-officer-involved-shooting-/6229758/"> ABC7news</a>, upucani mladić nije predstavljao baš nikakvu opasnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjednici kleče u znak protesta</strong></p><p>Mladi<strong> Sean Monterrosa</strong> ubijen je u noći s ponedjeljka na utorak, a policija se nije oglasila sve do srijede. Nije se čak ni znalo je li mrtav.</p><p>Potom se obratio lokalni policijski čelnik <strong>Shawny Williams</strong> i otkrio okolnosti događaja. Objasnio je kako je policajac mislio da Monterrosa ima pištolj jer je vidio da nešto viri iz njegovog džepa:</p><p>- Zbog toga je kolega otvorio vatru, jer je pretpostavljao da bi moglo doći do krvoprolića te da bi mogao biti napadnut - kazao je Williams. </p><p>Kasnije se utvrdilo da pištolja nije bilo, a taj 'pištolj' kojeg je policajac vidio bio je samo - čekić. Taj policajac suspendiran je do daljnjeg.</p><p>U tim trenutcima, kao i u ostatku Sjedinjenih Država i u Valleju su se odvijali prosvjedi. U tom su gradu prosvjednici opkolili policijsku stanicu.</p><p>Iako se stanje u nekim mjestima smirilo, diljem Amerike i dalje prosvjeduju stotine tisuća Amerikanaca zbog nedavnog ubojstva Georgea Floyda koji je preminuo zbog toga što mu je policajac koljenom gnječio vrat preko pet minuta.</p>