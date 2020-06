Stotine tisuća Amerikanaca još su na ulicama, prosvjedi mirniji

<p>Više stotina tisuća prosvjednika okupilo se u srijedu na ulicama najvećih američkih gradova zahtijevajući pravdu za ubijenog Afroamerikanca <strong>Georgea Floyda</strong> tijekom uhićenja u Minneapolisu, kao i za ostale afroameričke žrtve policijske brutalnosti. </p><p>Uglavnom mirni prosvjedi sa stotinama tisuća sudionika događali su se na ulicama New Yorka, Los Angelesa, Philadelphije, Washingtona, Atlante, San Francisca, Seattlea i drugih gradova.</p><p>U većini gradova nije bilo potrebe za intervencijom policijskih snaga, ali najmanje jedan policajac je ozlijeđen u sukobu s prosvjednicima u New Yorku. Do sukoba je došlo kad su policajci spriječili prosvjednicima napredovanje ulicama Brooklyna, a manja skupina koja se izdvojila je okružila policijski auto.</p><p>Prema izvještaju CNN-a tada je došlo do sukoba nakon kojeg je nekolicina prosvjednika privedena.</p><p>Smirivanje situacije na ulicama američkih gradova mnogi pripisuju drugačijem pristupu policijskih snaga. Primjerice, u New Yorku su prosvjednicima počeli dopuštati da ostanu na ulicama i iza vremena kad na snagu stupa proglašeni policijski sat.</p><p>- Naša poruka je došla do prosvjednika - izjavio je poručnik <strong>Kevin Knapp </strong>iz Policijske uprave u Atlanti te dodao kako policija podržava 99 posto prosvjednika koji mirno prosvjeduju, a da probleme stvara manjina.</p><p>- Svjesni smo da mora doći do sustavne promjene. No, suprotna strana mora i nas razumjeti - zaključio je Knapp, čija su šestorica kolega privedena pod optužbom za prekoračenje ovlasti i pretjeranu primjenu sile protiv dvije osobe koje su poslije identificirane kao studenti.</p><p>U Washingtonu je policajcima u održavanju reda i mira pomagala Nacionalna garda.</p>