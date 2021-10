Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu Interesa Nataša Novaković i Frane Staničić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Točki na tjedan N1 televizije razgovarali su o novom Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, a Staničić je rekao kako smatra da je zakon svakako poboljšanje u odnosu na stanje koje postoji.

- Bitno je proširen krug obveznika primjene zakona, postoji određeno povećanje sankcije za nepoštivanje odredaba i ono što bi posebno naglasio je skraćivanje postupka. Imamo jedinstven postupak, jednu odluku i skraćenje pravne zaštite. Budući da je za pravnu zaštitu zadužen samo Visoki upravni sud RH -

Novaković je dodala da bi netko tko se ne bavi tom temom mislio da je to korak naprijed.

- Načelno bi se moglo gledati da je to super. Netko tko prati rad Povjerenstva, taj netko zna da ovo ne može biti korak unaprijed. Mi to kao Povjerenstvo ne smatramo nekim iskorakom, pogotovo u smjeru borbe protiv korupcije - izjavila je.

Komentirala je i Plenkovićevu izjavu koji je izjavio da "neki iz Povjerenstva očito imaju i političke ambicije", te je poručila da joj je drago što se premijer bavi njenim karijernim putem, ali da je očito loše informiran.

- Povjerenstvo je zatražilo da se u novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa stavi godinu dana cooling off i da bude u kontekstu politike. Dakle, da se godinu dana ne možemo politički angažirati. To i u zakonu nije prošlo i to je tako - kaže i dodaje da sada nema političkih ambicija.

- Ako je to neki poziv ili izazov, razmislit ću o tome - cinično je dodala na Plenkovićevu izjavu.

- Što se tiče članka 5, iz njega je manje više jasno kako se dužnosnik ne bi smio ponašati. Ono što je bitno i što stvarno treba naglasiti, Povjerenstvo nikada nije bilo etičko tijelo. Postoji li u RH neko tijelo koje je u isto vrijeme etičko tijelo i upravno tijelo? Zašto bi onda jedino u pravnom poretku RH bilo etičko i upravno tijelo? Upravni postupak završava upravnim aktom. Ja čvrsto smatram da se ne može govoriti o Povjerenstvu i kao etičkom tijelu, već samo upravnom - rekao je Staničić i dodao da se Povjerenstvo neće pretvoriti u prikupljača imovinskih kartica.

- Uzeli smo lokalna tijela i lokalne ustanove. Članovima predstavničkih tijela se naložilo da se obavještava o imanju udjela u dioničkim društvima. Uvedena je jedna nova sankcija za nedostavu dokumenata. Ja bih volio da je taj iznos veći, ali postoje elementi koji ojačavaju položaj povjerenstvu - objasnio je.

Novaković kaže da bi bilo korektno da su članovi Radne skupine dobili zakon prije nego što on ode u javnu raspravu.

- Mijenjale su se neke odredbe o kojima uopće nismo razgovarali poput reizbora članova. Sada se bivši članovi više uopće ne mogu za predsjednika. Izbacio se pravosudni ispit, što je loše. Naši savjetnici imaju pravosudni ispit, a kuda ne bi trebali imati predsjednici. Ako mi nismo etičko tijelo, onda bi svi trebali biti pravnici unutra. Postoji u Sloveniji komparativno tijelo. Imaju i etiku i integritet i upravni postupak - rekla je.