Nove snimke Lovrinčevića: 'Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće...'

Nakon što su jučer objavljeni razgovori Jurice Lovrinčevića i suradnika Mreže TV Marina Vlahović, premijer Plenković ekspresno je smijenio ministra Davora Filipovića, ali i njegovog savjetnika Lovrinčevića.

Plenković je izjavio kako su u Vladi ostali konsternirani i zgroženi sadržajem razgovora, a tjednik Nacional u srijedu je objavio nove snimke u kojima Lovrinčević pojašnjava raspodjelu novca, spominje se "Davor", a govori i kako je "ove godine izvukao 140.000 eura, a da to može i iduće, barem dok je u Ministarstvu".

U nastavku prenosimo dijelove razgovora:

Lovrinčević: Ti ne možeš govorit ništa napamet, kad on nije spreman za takvu vrstu dogovora. Ti njemu dat 160 hiljada eura on tebi ne da ništa. Mislim, nije to mala lova da…. Realno…

Vlahović: Gle, ja mogu s njim dogovorit ono što je on meni rekao da može, da može znači ak’ se dogovori, da da 10, 5 ono što je prije bio dužan Marku i još 5. 10 može dat. To je ono što mi je rekao da mu odgovara, al’ ne može sad izvadit ono pola manje 30 posto što smo pričali, jer jednostavno u problemima je financijskim, u gubicima, porezna mu sjeda, ovi mu sjedaju… Treba mu dat malo prostora da prodiše. To mogu dogovorit…

....

Lovrinčević: Aj’, sad gledamo samo na ovo. Okej, nije nas za***o. Okej, to je njegova i Markova priča, sve je u redu. Sad ja tebi uplatim 60, znači tvojih je 30, ti nama vratiš 21, ti kažeš ne možeš mi vratit 21, a nema logike znaš?! Meni to nije jasno. Ne ulazeći u ovo. Dobiješ 160, tvojih 30, naših 30, od naših 30 ti platiš 30 posto poreza, pa koga boli k***c jesi ti vadio pare? Imaš ti dugove prema ljudima, pa dogovori s njim, plati dug, plati sebi. Ja ti imam pozajmica nekih koje sam… Nije to malo para… 50-60 hiljada… Mene ne zanima kako će, al’ j***ga to je ogromno… Znači ja znam njegovu situaciju, nema on bolje, aj…

Vlahović: Možda je to moguće… Gle, možda je to moguće, u narednom periodu. Znaš o tome se radi. Ja bi sad… Al’ da malo prodiše. Znaš…

...

Vlahović: Normalno, da…

Lovrinčević: Šta ja znam šta će bit danas/sutra?! Kužiš on može danas/sutra reć ‘eee dao sam ja, Jurici sam ja morao davat, evo sam Marina, Marka sam…

Vlahović: Da, da..

Lovrinčević: Tu je još i Davor i tko zna još tko, i nikad ne znaš, ne!? Sve s njima treba bit oprezan. Al’ onda je, ja se slažem, bilo bi dobro imat tu platformu, ali tu treba bit jako pametan i jako oprezan.

....

Lovrinčević: Saša, vas dvojica i da to može stvarno funkcionirati. Imate prostora. Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće godine isto, minimalno. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova, tak da, love ima, nije problem.

Vlahović: Da.