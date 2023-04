Nove vrtače na Banovini: 'Strah nas je da će se zemlja otvoriti svaki čas i progutati nam kuću'

U potoku uz naše imanje stvorila se golema rupa. To stvarno nisam nikako očekivala. Krajem ožujka primijetila sam prvo odron uz rub potoka, u koji je upala i ograda tora u kojem smo držali svinje, a nakon Uskrsa, kad se voda razbistrila, vidjeli smo da se u potoku nalazi velika rupa. Dubinu smo mjerili kolcem od 7 metara i još nismo došli do dna. Potok je bio plitak, pješice bismo prešli na drugu stranu, a sad mu nema dna. Strah me jer nam je kuća udaljena samo dvadesetak metara od nove rupe. Najteže mi je noću jer se bojim da će se zemlja svaki čas otvoriti i ispod kuće, kaže Anđa Belanović (58) iz Mečenčana na Banovini, na čijem se imanju pojavila nova vrtača u blizini kuće, a niti stotinjak starih vrtača koje su se pojavile nakon potresa još nije sanirano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na mjesto pojave nove vrtače pozvali su policiju, koja je to područje i ogradila. Iako je sanacija vrtača počela još jesenas, mještani su zabrinuti zbog spore sanacije i pojave novih vrtača. Na imanju supružnika Borojević, gdje se nalazi prva i najveća rupa, koja se pojavila u njihovu vrtu i voćnjaku, do sada se proširila za još tri-četiri metra u krug.

- Ništa se ovdje ne događa. Na našem imanju nalazi se trenutno skladište materijala za sanaciju, a naše 'jezero' zatrpavat će zadnje, drukčijim tretmanom od ostalih. Trenutno zatrpavaju rupe koje su suhe. Nismo razočarani, ali smo zabrinuti što sanacija ide tako sporo. Prošla godina bila je dobra i suha, a financijski isplativija nego ova i sve se to još prošle godine moglo završiti. Radovi su počeli tek jesenas kad je počela kiša, umjesto da su radili u ljetnim mjesecima - kaže Nikola Borojević, na kojeg se nadovezuje supruga Biba govoreći da se rupe još otvaraju u poljima, a samo srećom niti jedna kuća još nije stradala, no strahuje od moguće tragedije.

Foto: Nikola Cutuk/pIXSELL

- Materijal ovdje stoji od prosinca i još se nisu pomaknuli, a kako i hoće kad je tu više od sto rupa, koje sanira samo četvero radnika - zaključuje Biba.

Do sada je navodno sanirano šest većih i 25 manjih vrtača. U središtu mjesta sanirana je velika rupa uz zgradu koja je bila zaprijetila samom ulazu u zgradu, a rupa koja se otvorila pod obližnjom napuštenom kućom proširuje se i samostalno se sanira urušavanjem kuće. Od zamjenika načelnice Općine Donji Kukuruzari doznajemo da u sanaciju idu 102 vrtače, a posao sanacije provodi tvrtka Brodska Posavina, dok nadzor vrše Hrvatske vode Sisak.

Foto: Nikola Cutuk/pIXSELL

- Sanacija vrtača krenula je od jeseni. Nismo puno upoznati s tempom sanacije jer nas tvrtka o tome ne obavještava. Upoznati smo da se pojavila nova vrtača u Mečenčanima, u potoku, i na teren je odmah upućena policija, koja je ogradila to područje i informacije o njoj proslijedila tvrtki koja je zadužena za njihovu sanaciju - kazao je Dalibor Kukuruzar, zamjenik općinske načelnice.

Najčitaniji članci