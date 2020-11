Novi avioni doći će nas i do 1,5 milijardi eura, a novca - nema

Stigle su zaključne ponude za četiri tipa aviona, Vlada ide dalje, iako novca za kupnju zrakoplova u proračunu jednostavno nema. Posljednju ponudu, za Gripene, predali su Šveđani

<p>Nitko od ponuđača eskadrile od 12 aviona za Hrvatsku nije odustao. Ministarstvo obrane je izvijestilo da su poslali finalne i posljednje ponude.</p><p>- Najbolje i konačne ponude dostavili su SAD za novi avion F-16 Block 70 i korišteni izraelski avion F-16 Block 30 te Francuska za korišteni avion Fafale - priopćilo je Ministarstvo obrane. Posljednji su svoju ponudu danas predali Šveđani za svoje Gripene, izvijestio je večeras HTV.</p><p>Hrvatska nastavlja proces nabave nove eskadrile, iako je zasad potpuno nejasno koliko će ti zrakoplovi točno stajati, ali i kako ćemo i hoćemo li ih moći financirati. Dvije ponude uključuju rabljene borbene zrakoplove, dvije nove zrakoplove. Od toga svakako ovisi i cijena, ali paket bi, zavisno od toga, mogao stajati od 500 milijuna do 1,5 milijardi eura.</p><p>Ovo su samo okvirne cijene jer nitko osim uključenih u evaluaciju ne zna točnu cijenu, a formirano je posebno povjerenstvo za nabavu borbenih aviona.</p><p>- Podaci su klasificirani, kako s naše strane, tako i sa strane ponuditelja. Dok traje proces evaluacije i odabira najbolje ponude, ne možemo s detaljnim podacima izlaziti u javnost - kažu u MORH-u, koji vodi ministar <strong>Mario Banožić</strong> (HDZ).</p><p>Još su dodali da će proces donošenja odluke početi 2021. godine, a trebaju svoje mišljenje dati i Odbor za obranu, Vijeće za obranu te u konačnici odluku mora donijeti Vlada. A u Vladi već dulje nema točnog odgovora hoće li se u nabavu aviona uopće ići, hoće li se prolongirati ili će se odustati kad se pogledaju sve cijene.</p><p>U proračunu MORH-a planirano je tek po 100.000 kuna za avione svake od sljedeće tri godine. No za razliku od prvi put i propale nabave koju je vodio Damir Krstičević, sad ministar Banožić govori o tome da se može i financirati izvan njihova proračuna. Kako i koliko Vlada planira maksimalno potrošiti? Na to nema odgovora.</p><p>Uvijek ostaje mogućnost zaduženja ako se donese konačna odluka da ćemo kupovati vojne avione. Nije to jedina nepoznanica jer je cijeli slučaj obavijen tajnovitošću. Ne zna se ni što točno ponude uključuju i što se točno tražilo oko opreme i obuke.</p><p>Ne zna se točno ni kad bi se Vlada točno trebala očitovati, ali je pretpostavka da odluke neće biti barem do polovice sljedeće godine. Iako bi za takvu investiciju Vlada trebala biti znatno otvorenija prema javnosti.</p>