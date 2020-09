Amerikanci nude 12 rabljenih F-16, dodatne letjelice i opremu

Radi se o oaketu specijalizirane opreme s maksimalno 30 aviona F-16 A/B, s paketom rezervnih dijelova, 30 nosača naoružanja, 30 AN/APX-113 sustava za identifikaciju prijatelj-neprijatelj i 30 topova M61 Vulkan

<p>Krajem lipnja na adrese hrvatskih državnih institucija, uključujući i adresu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, stigla je ponuda američke tvrtke ProAeronautics, za kupnju rabljenih američkih borbenih aviona F-16, piše portal <a href="https://obris.org/hrvatska/ekskluzivno-americka-ponuda-rabljenih-f-16-za-hrvatsku/" target="_blank">Obris.org</a>. </p><p>ProAeronautics nudi 12 komada rabljenih F-16, od toga 10 jednosjeda Blok 20 i dva dvosjeda Blok 15, koji su podobni za daljnju modernizaciju na Blok 50. Uz ovu osnovnu ponudu, nude se i potencijalni dodatni paketi letjelica i opreme. Točnije, unutar godinu dana od prve isporuke dostupno je još i 16 borbenih aviona F-16, i to 14 jednosjeda Blok 20 te 2 dvosjeda Blok 15, koji mogu biti modernizirani i na razinu blok 50, piše <a href="https://obris.org/hrvatska/ekskluzivno-americka-ponuda-rabljenih-f-16-za-hrvatsku/" target="_blank">Obris.org</a>. </p><p>Ponuđena cijena za ove letjelice, podložna daljnjim pregovorima, iznosi 11,5 do 14 milijuna USD po avionu F-16A, te 12,5 do 15 milijuna USD po avionu F-16B. Ukupno bi to značilo da eskadrila od 12 rabljenih F-16 bi koštala između 140 i 170 milijuna USD, dok bi cijena za kupovinu takvih 30 lovaca bila između 399 i 424 milijuna USD, piše Obris.org. </p>