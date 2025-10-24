Novi Crobarometar otkrio: Ovaj političar je 'pao' kod građana...

Većina Hrvata smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru, a kao najveći problem navode visoke cijene i inflaciju, pokazuje najnovije mjesečno istraživanje Crobarometar. Samo 22 posto ispitanika smatra da Hrvatska ide u dobrom smjeru, dok njih 69 posto misli suprotno.

Prema podacima Dnevnika Nove TV, HDZ je i dalje vodeća stranka s podrškom od 27,7 posto ispitanika, a SDP je drugi s 21,4 posto. Slijede Možemo! (11,8%), Most (5,7%) i DP (3%).

Podrška radu Vlade ostaje niska. Sa samo 28 posto ispitanika je podržava, dok 64 posto ne podržava njezin rad. Predsjednik Zoran Milanović uživa nešto veću podršku, 50 posto ispitanika smatra da dobro obavlja svoj posao, dok 41 posto ne podržava njegov rad.

Najpozitivnije ocijenjen političar ostaje Milanović s 60 posto pozitivnih mišljenja. Slijede Tomislav Tomašević (43%), ministar obrane Ivan Anušić (41%), Ivana Kekin (37%) i premijer Andrej Plenković (35%). Najnegativnije ocijenjen je Ivan Penava, o kojem 61 posto građana ima negativan dojam.

Istraživanje je provedeno između 1. i 20. listopada na reprezentativnom uzorku od 990 punoljetnih građana Hrvatske metodom CAPI. Prosječne ocjene institucija pokazale su nezadovoljstvo: Vlada 2,44, Sabor 2,15, a Predsjednik 2,98.