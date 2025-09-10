Obavijesti

VELIKA AKCIJA U BJELOVARU

Novi detalji afere: Poduzetnici u drugom kraku istrage uhićeni za utaju pola milijuna eura poreza

Piše Laura Šiprak,
Nova velika akcija USKOK-a: U tijeku su uhićenja u Hrvatskim šumama u Bjelovaru | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U akciji Uskoka koja je jutros krenula na području Bjelovara uhićeno je više poduzetnika koje se povezuje s utajom poreza. U pitanju je iznos od oko 500.000 eura što su utajili državnoj blagajni lažirajući fakture

U akciji Uskoka koja je jutros krenula na području Bjelovara uhićeno je više poduzetnika koji su utajili porez. U pitanju je iznos od oko 500.000 eura što su utajili državnoj blagajni lažirajući poslovne odnose.

Krivotvorili su fakture za raznu robu koja međutim nije prodavana, niti su ispostavljane usluge koje su također bile navedene u lažnim računima. Na taj način su umanjivali poreznu obvezu, odnosno utajili porez državi.

Poduzetnici u drugom kraku istrage, koja je potekla iz istrage o Hrvatskim šumama, osumnjičeni su za utaju pola milijuna eura poreza

