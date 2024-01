Novi detalji: Maloljetnika u Sl. Brodu mlatio je 21-godišnjak! Prijeti mu do 3 godine zatvora

Brodsko-posavska policija objavila je kako su njihovi policijski službenici po zaprimljenoj dojavi 31. prosinca započeli operativni rad i kriminalističko istraživanje u vezi događaja kada je oko 00.50 sati, u Slavonskom Brodu, na ulici bez posebnog povoda fizički napadnuta maloljetna osoba.

- Budući da se počinitelj i oštećeni nisu poznavali, a iz dostavljene snimke nije bio vidljiv počinitelj niti drugi sudionici događaja, policijski službenici su proveli složeno kriminalističko istraživanje u sklopu kojeg su obavili niz razgovora s više osoba i prikupljali i druga saznanja, te su dana 15. siječnja, na temelju prikupljenih informacija došli do saznanja o počinitelju - kažu iz policije.

Dodaju da je utvrđeno da se radi o 21-godišnjaku nad kojim je kriminalističkim istraživanjem potvrđena sumnja u počinjenje kaznenog djela Nasilničkog ponašanja. - Osumnjičeni će uz kaznenu prijavu danas biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske - kaže policija.

Kaznenim zakonom za ovo kazneno djelo propisana je kazna zatvora do tri godine.

- Tko nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine - stoji u Zakonu.

Podsjetimo, jučer smo razgovarali s ocem pretučenog 16-godišnjaka. Kaže kako se u povratku kući automobil zaletio na njih. - Oni su skočili u stranu. Vidi se na snimci da je sin podigao ruku i onda je vozač automobila došao do sina i udario ga je i on se srušio na pod. Sin je na svu sreću pao tako da nije udario glavom u pod pa se uspio obraniti rukama, što se i vidi - prepričava otac.

Na snimci se vidi kako mladić leži na podu dok ga drugi udara šakama. - Ima ozlijede po tijelu i po glavi, sad je bolje ali psihički je loše, sanja svašta ali pazimo na njega, vidjet ćemo kako će to bit - otkrio je otac. Nakon toga obratili su se policiji.

Također, kaže da je snimku pustio u javnost da se uvjeri da to jesu osobe na koje on sumnja. - Ja osobno neću ništa njima napraviti, vjerujem u ovu državu i sistem, policija će ih privesti i sud će dalje odlučiti. Što se tiče nas roditelja on se osjeća sigurno, jer zna da smo stali iza njega i pazimo ga i obećali smo mu da ćemo naći tko je, to i radimo. Ima nekog straha kod njega, velikog upitnika iznad glave što će i kako će biti, nije mu jednostavno, danas je u medije ima svakakvih komentara - kaže nam.

- Sretan sam što mi dijete nije prošlo gore. Osjećam sreću što nema gore ozlijede nego što ima. Sreća mi je što imam živo dijete. Mogli smo proći kao nesretni roditelji Luke Ritza. Sretan sam i što se sada nešto pokrenulo zahvalan sam svim ljudima koji su mi pomogli. Kad smo izašli s time, odahnuo sam - zaključio je otac mladića.