Novi detalji: Pokvareni telefon, izgubljeni EPIRB i - meduze...

Što je pošlo po zlu nasred Atlantika? Je li šibenski kapetan Dino Miškić napravio sve po pravilima? Jesu li komunikacijski uređaji na brodu bila ispravni? Zašto spasitelji nisu mogli pronaći lokaciju mornara uz pomoć signala uređaja zvanog EPIRB? Kako su trojica spašenih preživjeli tri dana na pučini bez vode? Ključne i dosad nepoznate detalje, koji bi mogli biti vrlo važni u istrazi o okolnostima potonuća Bourbon Rhodea, ekskluzivno za 24sata ispričala je supruga jednog od preživjelih, ukrajinska liječnica Elena Konovalenko.

Njen suprug Dmitro Marčenko jedan je od trojice spašenih. U nedjelju 29. rujna, tri dana nakon potonuća Bourbon Rhodea 1200 nautičkih milja od Martiniquea, splav s njim i još dvojicom iscrpljenih članova posade, Igorom Morozovim i Jevgenijem Nikolovim, pronašli su spasitelji s broda Piet.

Ovo su neka od ključnih pitanja na koja smo, tek 43 dana nakon nesreće, dobili odgovor u razgovoru s ukrajinskom obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Zašto je Dino Miškić pozov u pomoć slao pisanim putem?

- Satelitska oprema za komunikaciju pokvarila se drugog dana na oceanu - prenijela nam je suprugove riječi Elena Konovalenko.

Zbog problema s komunikacijskom opremom veliko je pitanje je li kapetan Miškić uopće na vrijeme imao informaciju da je Lorenzo iznenada ojačao u uragan treće, četvrte pa pete kategorije. Iz transkripta njegove komunikacije s bazom vidi se da je spominjao valove od deset metara. To je bilo u trenucima kad je voda već počela prodirati u brod i Miškić je ubrzo naredio evakuaciju. Komunikacija s bazom bila je očajno spora, na prvu poruku - poziv u pomoć kapetana Miškića - odgovorili su tek nakon sat i 14 minuta!

2. Zašto spasitelji nisu mogli locirati mornare na splavi uz pomoć uređaja za lokaciju, takozvanog EPIRB-a?

Taj bio se uređaj, prema riječima stručnjaka, trebao aktivirati čak i u slučaju potonuća broda, no evidentno je da njegov signal (ako je uopće bio ispravan) nije odveo spasitelje do mornara na splavi. Spašene je detektirao francuski zrakoplov Falcon i javio brodovima točne koordinate. Pronađena su i četiri tijela, no za sedmoricom mornara još se traga. EPIRB (Emergeny Position Indicating Radio Beacon) je inače uređaj koji omogućuje određivanje položaja broda u nevolji i šalje signal mjerodavnima na kopnu.

- Mom suprugu i mornarima Dino je dao EPIRB prije nego što su se ukrcali u splav, ali izgubili su ga vrlo brzo zbog velikih valova - rekla nam je Elena Konovalenko.

Dino Miškić je, dakle, u kaosu ostao priseban i napravio sve prema pravilima. EPIRB nije ostao na brodu koji tone, već su ga ponijeli sobom, no uragan je preokrenuo splav i u tom kaosu uređaj je jednostavno ispao. O preokrenutoj splavi već smo pisali.

- Jedan od spašenih mi je ispričao da ih je u splav ušlo sedam, trojica su bila na brodu, a četvorica su se držala za konop oko splavi. Tad ih je ponovno pogodio snažan udar vjetra i val te ponovno prevrnuo splav. Trojica su se uspjela popeti, no ostali su odmah nestali među valovima - ispričao je nekoliko dana nakon brodoloma za Morski.hr Filipinac s broda Piet, koji je sudjelovao u spašavanju mornara.

3. Kako su preživjeli tri dana na splavi bez vode?

U teoriji, na splavi bi trebali biti dovoljno hrane i vode za 6-8 osoba čak i za nekoliko tjedana. No to je samo teorija. Kad se splav u nevremenu preokrenula, iz nje su poispadale boce s vodom i apsolutno sve osim nekakvih keksa. To je bilo jedino što su dva Ukrajinca i Rus imali.

- Oni se još uvijek pitaju kako su uspjeli preživjeti jer na splavi nije bilo vode. Imali su samo kekse koje je bilo nemoguće jesti bez vode pa su ih pokušavali pojesti s morskom vodom. Splav im je bila okrenuta naopako, a kad su -potražili vodu u unutarnjem dijelu, nije je bilo! Jedan cijeli dan je kišilo i samo taj dan su uspjeli popiti malo kišnice. To ih je spasilo - rekla je Konovalenko. Inače, tri dana su otprilike maksimalno vrijeme koje čovjek može preživjeti bez vode.

Foto: Elena Konovalenko

4. U kakvom su stanju preživjeli?

- Oni su teško ozlijeđeni. Tijela su im bila potpuno prekrivena velikim ranama, ogrebotinama i modricama. Prsluci za spašavanje su im se stalno okretali i derali im uši. Slana morska voda im je nagrizla kožu i oči koje su ih stalno boljele. Jedne večeri moj muž je potpuno izgubio vid. Ništa nije mogao vidjeti. Prvi dan, dok je još bilo jako nevrijeme i dok su se rukama držali za splav, meduze su ih stalno pekle... U subotu je svanulo sunčano jutro i kožu na licu im je spalilo sunce (...) Vidjeli su vrlo velike ribe, nisu sigurni jesu li to bili morski psi. Moj muž je osobno prisustvovao identificiranju tijela svojih kolega s broda kako bi pomogao obiteljima. To je ostavilo veliki ožiljak na njegovoj psihi- rekla je supruga Dmitra Marčenka.

5. Kakav je Dino Miškić bio kapetan? Je li učinio sve po pravilima? Tko je kriv?

Prema riječima supruga Elene Konovalenko, šibenski kapetan sve je napravio kako je trebao, ali brodolom nije mogao spriječiti.

- S kapetanom Miškićem radio je samo jedan mjesec jer je Dino stigao na brod u rujnu, a moj muž je tamo bio od kolovoza. Dino je s posadom razgovarao na ruskom, a odnos među njima bio je vrlo dobar. Nije bilo nikakvih sukoba između posade i kapetana. Iako ga nisu poznavali otprije, cijela posada ga je poštovala i on je poštovao njih - rekla je Elena i dodala:

- Zašto je brod potonuo? Zato što nije bio propisno održavan i kvalitetno popravljen!

Tema: Hrvatska