Novi detalji stravične nesreće u New Yorku: 'Helikopter se već u zraku raspadao pa je grunulo...'

Svjedoci smrtonosne nesreće helikoptera u rijeci Hudson u New Yorku ispričali su kako su vidjeli letjelicu kako se raspada u zraku prije nego što je nosom zaronila u rijeku uz "glasan udarac". U petak je kao pilot helikoptera identificiran Sean Johnson, 36-godišnji bivši pripadnik američkih mornaričkih specijalaca (Navy SEAL) koji se nakon vojne službe preselio u New York kako bi započeo karijeru u zrakoplovstvu, piše The Independent.

U nesreći je poginulo svih šestero ljudi koje su bile u helikopteru, uključujući španjolsku peteročlanu obitelj i pilota. Među poginulima su bili izvršni direktor Siemensa Agustin Escobar i njegova supruga Mercè Camprubí Montal – također zaposlena u Siemensu i bliska rodbina ljudi povezanih s nogometnim klubom FC Barcelona – kao i njihovo troje maloljetne djece.

Uzrok nesreće i dalje je nepoznat, no svjedoci tvrde da su vidjeli kako se helikopter raspao u zraku prije nego što je pao u rijeku. Stručnjaci vjeruju da je riječ o rijetkom mehaničkom kvaru. Bruce Wall (28) izjavio je da je vidio kako se helikopter "počeo raspadati otprilike 4-5 metara prije nego što je pao, a zatim se rep odvojio te da je čuo zvuk nečega što se lomi u zraku", navodi New York Times.

- Helikopter je još uvijek bio prilično glasan, a onda se čuo samo vrlo, vrlo glasan udarac u vodu - dodao je.

Jedna žena koja je željela ostati anonimna izjavila je za BBC Radio 4 da je "helikopter bio malo nagnut prema dolje i stalno se vrtio u zraku".

Predsjednik Donald Trump izrazio je sućut, a Nacionalna uprava za sigurnost prometa (NTSB) pokrenula je istragu. Predsjednica NTSB-a, Jennifer Homendy, izjavila je u petak da agencija "još uvijek nema preliminarni uzrok" koji bi objasnio pad helikoptera.

Timu od 17 istražitelja dodijeljen je zadatak da utvrde zbog čega se točno helikopter raspao u zraku prije nego što je pao u rijeku Hudson.

- Nikada nećemo nagađati o uzroku – nikada – niti ćemo utvrđivati preliminarne ili vjerojatne uzroke na mjestu nesreće - rekla je Homendy. Potvrdila je da ronioci i dalje izvlače dijelove letjelice iz rijeke Hudson.

-Trenutno tražimo glavni rotor i repni rotor - izjavila je na konferenciji za novinare u petak.