Novi detalji tragičnog zločina u Pločama: Milenko se s bratom sporio oko majčina nasljedstva

Stravičnom zločinu u Pločama prethodili su problematični imovinsko pravni odnosi između dva brata, 45-godišnjeg Milenka Radulovića, osumnjičenog za ubojstvo i ubijenog 52-godišnjaka, Mitra. Kako pišu dubrovački mediji, sporili su se oko stana, odnosno nasljedstva nakon smrti majke.

POGLEDAJTE VIDEO

Maloljetnika je ubio na putu do škole iz osvete njegovu ocu, jer je u tom imovinskom sporu, otac 17-godišnjaka stao na Mitrovu stranu. Mitar, pločanski "kralj željeza" kako su ga zvali, živio je u stanu u prizemlju u Ulici Vladimira Nazora, dok je 45-godišnji ubojica stanovao u trošnoj kući nedaleko od vatrogasnog doma na periferiji Ploča. Obitelj ubijenog 17-godišnjaka do prije dvije godine bili su prvi susjedi od ubojice, no nakon smrti maloljetnikove bake, preselili su se u stan nedaleko od policijske postaje.

Osumnjičenog za ubojstvo tijekom dana bi trebali prepratiti pred istražnog suca, koji će mu najvjerojatnije odrediti istražni zatvor.

Kako su nam kazali susjedi koji žive u kućama oko vatrogasnog doma, 45-godišnjak i maloljetnikova obitelj nisu bili u nikakvom direktnom sukobu. Povremeno je izbijao sukob oko parkirališnog mjesta ispred njihovih kuća. Ubojica se znao svađati i s drugim susjedima, nekima je prijetio bombama, a kako nam kažu, znao je zlostavljati i svog psa. Kao i ubijeni 52-godišnji Mitar, i Milenko je sudjelovao u Domovinskom ratu, ali tek nekoliko mjeseci. Živio je od male mirovine i socijalne pomoći. Za razliku od njega, Mitar bio je u Domovinskom ratu četiri godine, u 4. Gardijskoj brigadi, te u 116. brigadi "Neretvanski gusari".

Podsjetimo, mahniti pohod 45-godišnjeg ubojice počeo je nešto prije osam sati. Maloljetnog učenika pločanske gimnazije čekao je da prođe ispred zgrade, na putu prema školi. Kako su nam kazali susjedi, sva djeca na nastavu su išla prolazeći ispred zgrade jer im je to bila prečica. Svi su čuli pucnjeve, a mnogi su izašli na prozore i vidjeli tragičan prizor, dječaka koji leži na boku, u lokvi krvi. Pucao mu je u leđa, četiri puta.

- Ja sam bio dolje u uvali na brodu. Čuo sam hice, ali znate kad ne očekujete tako nešto. Moja kći je bila kod kuće, inače je njegovateljica. Sišla je dolje, kazala mi je kako momku nije bilo spasa. U trenutku kada mu je stigla pružiti pomoć, izdahnuo je pred njezinim očima, čuo se samo hropac – potreseno nam je ispričao susjed.

Nakon što je ubio dječaka, 45-godišnjak se uputio prema odlagalištu sekundarnih sirovina na odlagalište otpada na izlazu iz Ploča. Pronašao ga je tamo, nije bio sam. Čovjeku koji se tu zatekao navodno je rekao da se miče, da on nema ništa s tim. Potom je i u brata iz automatske puške ispalio nekoliko hitaca u glavu.

- Mitar je bio uvijek spreman pomoći, napraviti što god treba, i onima koji su imali za platiti i onima koji nisu. Stvarno je bio vrijedan čovjek, vječito je gurao ona svoja kolica i skupljao željezo. Kome god je trebalo nešto odvesti on bi dolazio i vozio na svoj otpad, a brata mu nismo baš viđali da je dolazio u zgradu – kazala nam je susjeda gdje je živio ubijeni Mitar.

No, mahniti pohod tu nije završio. Ubojica je sjeo u bijeli Yugo i krenuo put Opuzena gdje maloljetnikov otac radio po poljima, za nadnicu. No, zahvaljujući brojnim dojavama svjedoka i brzoj policijskoj reakciji zaustavljen je na benzinskoj postaji kod Opuzena.

Najčitaniji članci