Obavijesti

News

Komentari 0
PROVOKACIJA

Nijemci digli Eurofightere zbog ruskog aviona iznad Baltika

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Nijemci digli Eurofightere zbog ruskog aviona iznad Baltika
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Utvrdili su da je riječ o ruskom izviđačkom avionu tipa II-20M. On potječe još iz doba Sovjetskog saveza. Napetosti su eskalirale jer Rusi krše europski zračni prostor

Iznad Baltičkog mora, u međunarodnom prostoru, ovaj je vikend uočen zrakoplov koji nije odgovorio na pokušaje uspostavljanja kontakta. Zbog toga je njemačka vojska digla dva vojna aviona Eurofightera iz zračne baze Rostock-Laage, javlja Bild.

Utvrdili su da je riječ o ruskom izviđačkom avionu tipa II-20M. On potječe još iz doba Sovjetskog saveza.

Napetosti su, podsjetimo, zadnjih dana eskalirale jer Rusi krše europski zračni prostor.

SASTANAK PREMA ČLANKU 4 Sastanak u NATO-u zbog upada ruskih aviona u Estoniju! Rusi: Nismo prekršili nikakve granice
Sastanak u NATO-u zbog upada ruskih aviona u Estoniju! Rusi: Nismo prekršili nikakve granice

Prije dva dana dogodila su se dva incidenta u koja su bili uključeni ruski zrakoplovi. Tri aviona MiG-31 ušla su u estonski zračni prostor i tamo ostala oko 12 minuta. Kasnije istog dana, Poljska je izvijestila da su dva ruska zrakoplova letjela na maloj visini iznad naftne platforme Petrobaltic u Baltičkom moru, kršeći sigurnosnu zonu iznad objekta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025