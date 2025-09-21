Nijemci digli Eurofightere zbog ruskog aviona iznad Baltika

Iznad Baltičkog mora, u međunarodnom prostoru, ovaj je vikend uočen zrakoplov koji nije odgovorio na pokušaje uspostavljanja kontakta. Zbog toga je njemačka vojska digla dva vojna aviona Eurofightera iz zračne baze Rostock-Laage, javlja Bild.

Utvrdili su da je riječ o ruskom izviđačkom avionu tipa II-20M. On potječe još iz doba Sovjetskog saveza.

Napetosti su, podsjetimo, zadnjih dana eskalirale jer Rusi krše europski zračni prostor.

Prije dva dana dogodila su se dva incidenta u koja su bili uključeni ruski zrakoplovi. Tri aviona MiG-31 ušla su u estonski zračni prostor i tamo ostala oko 12 minuta. Kasnije istog dana, Poljska je izvijestila da su dva ruska zrakoplova letjela na maloj visini iznad naftne platforme Petrobaltic u Baltičkom moru, kršeći sigurnosnu zonu iznad objekta.