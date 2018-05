Novi krak mreže: Ante Ramljak smislio i prodaju dijela HEP-a

Nakon afere mailovi zbog koje je ostavku podnijela potpredsjednica Vlade Martina Dalić, novi broj tjednika Nacional donosi i informaciju da je dio grupe Borg sudjelovao i u tajnoj skupini koja je spremala otkup Ine, ali i prodaju dionica HEP-a. Štoviše, Nacional piše da je imao uvid u mailove i razgovarao sa sudionicima koji su potvrdili da je upravo Ante Ramljak, bliski suradnik Martine Dalić i bivši izvanredni povjerenik u Agrokoru, bio tvorac ideje da se prodajom 25 posto HEP-a skupi novac za okup Ine.

Neformalni savjetnici su djelovali mimo službenog savjeta koje je oformila Vlada i koje se bavilo modelima otkupa. Martina Dalić se dosad smatrala začetnikom ideje da se novac od prodaje HEP-a usmjeri na otkup Ine, ali sada ispada da je tu ideju predložio Ramljak, a s njim je u skupini bio i "borgovac" Branimir Bricelj iz Altera Corporate Finance.

- Formalno je Ramljaka angažirala tvrtka Morgan Stanley koja je već za prethodnu Vladu radila procjenu IPO-a HEP-a. No, upravo je Ramljak autor og modela i on je osobno držao prezentacije na nadležnim Vladinim tijelima - citira Nacional sugovornika iz Vlade, a tjednik podcrtava da je Ramljak imao i povjerljive informacije o Ini.

U grupi za Inu su bili i Mostovi članovi, kao i u skupini za Agrokor, a to su ljudi iz Zadruge za etično financiranje. Nacional piše i da je sukob HDZ-a i Mosta nastao upravo zbog modela otkupa, a podsjeća da se Most bunio protiv prodaje HEP-a i predložio model za Inu koja to ne uključuje, što je izazvalo bijes u HDZ-u.

Inače, prošli mjesec je Vlada izabrala za savjetnike za Inu opet Morgan Stanley u konzorciju s Intesom Sanpaolo i PBZ-om.

Tema: Afera mailovi