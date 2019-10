Novi kredit? 'Možemo izgraditi žičaru do Bistre za ove novce!'

Možemo li išta financirati iz proračuna, a da se za to ne diže kredit? Riječ je o 12 godina starom projektu. Zašto se u 12 godina nije osigurao novac? Sve to dovodi nas do pitanja u kakvom su stanju gradske financije.

Rekao je to SDP-ovac Matej Mišić, zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, komentirajući najavu gradonačelnika Bandića da će se Zagrebački električni tramvaj (ZET) za dovršetak gradnje sljemenske žičare zadužiti 450 milijuna kuna. Uz to, za gradnju žičare na Sljemenu, Nastavni zavod za hitnu medicinu zadužit će se za još 50 milijuna kuna, kako bi nabavili sanitetska vozila.

SDP-ovac Mišić naglasio je kako ne zna ni za jednu žičaru u svijetu koja stoji rekordnih 560 milijuna kuna, na koliko se procjenjuju ukupni troškovi. Iz Grada poručuju da njihove projekcije pokazuju kako će ZET-ovo jamstvo dignuti nivo zaduženja, no unutar granica onoga što je propisano zakonom.

Iako je za gradnju sljemenske žičare, koju Zagrepčani čekaju već dugih 12 godina, otkako je 2007. prestala s radom zbog kvara na jednom od vučnih elektromotora, od početka planiran trošak od 29 milijuna kuna, samo u prvih šest mjeseci potrošilo se čak četiri puta više, tvrdi Mišić.

- Mogli smo dobiti žičaru do Bistre za ovu cijenu. Jedan jedini kapitalni projekt nismo u mogućnosti financirati iz vlastitog proračuna, nego se dodatno zadužujemo za generacije - naglasio je Mišić. Detalje ZET-ova zaduženja htjeli smo doznati i od njih, no do zaključenja broja nisu nam odgovorili. Na zid šutnje naišli smo i u Gradu Zagrebu.

Tema: Hrvatska