Novi krug obračuna u SDP-u? Partijski neprijatelj - Buhtla

Predsjedništvo SDP-a, tvrdi Nacional, predložit će u rujnu suspenziju Gordana Marasa na jednu ili dvije godine, što bi ovog živopisnog, przničavog, ali prepoznatljivog političara, faktički uklonilo sa scene jer bi mu onemogućilo kandidaturu na parlamentarnim izborima.

Maras, navodno, ne kontrolira zagrebački SDP, na čijem je čelu. Sluša ga samo izrazita manjina ljudi, a njegova neukrotiva narav smeta Bernardiću, pa će se formalni razlog već naći. Primjerice, njegovo soliranje za EU izbore stranku će koštati grdan novac. Priprema ofenzive protiv Marasa nije jedina bura u socijaldemokratskoj čaši vode. Ovih je dana, naime, zaustavljen i prelazak Renata Peteka u SDP, iako se cijeli ostatak Josipovićeve stranke bez problema preselio na Iblerov trg. Iako SDP-ovci traže koliko-toliko uvjerljiva objašnjenja za neočekivani veto na Peteka (navodi se kako povratak u SDP ne smije biti izglasan na telefonskoj sjednici ili mailom nego uz fizičku nazočnost plenuma), čini se da je Petek bio smetnja iz drugih razloga. Ovaj je agilni Zagrepčanin, naime, bio žestoki kritičar Milana Bandića. Nije se plašio napasti zagrebačkoga gradonačelnika i njegove poslove ni u kojim okolnostima. Tamo gdje drugi nisu išli ni kopačkom, Petek je jurišao glavom (Bandićevi poslovi sa smećem), pa je zato njegov prelazak u SDP, naglo, čini se nakon nekoliko telefonskih poziva s viših mjesta, blokiran.

Za razumijevanje širega konteksta treba imati na umu da je zagrebački SDP Bandićevo dijete. Kadrovi te stranke, od vrha do dna, njegovi su ljudi - najpoznatiji je Davor Bernardić, koji ima sve Bandićeve osobine osim dviju - nema njegove vrline i nema njegove mane. Bernardić je ambiciozan, ali nije ni hrabar, ni marljiv, niti ima viziju - pozitivnu ili negativnu - nema karizme, nema uopće ništa državničko, nije čak bio ni tri mjeseca u zatvoru, ali izgleda da ipak ima budućnost jer HDZ, prema staroj navadi, opet radi kolektivno političko samoubojstvo.

HDZ Beru dovodi na vlast

Bernardić je okružen drugim Bandićevim ljudima, skrivenim “žetončićima”. Express je nedavno radio detaljnu analizu pa se pokazalo kako je riječ o velikoj rezervnoj vojsci žetončića zagrebačkoga gradonačelnika. Denis Hrestak u APIS je svojedobno stigao iz kvote Grada Zagreba, iz Bandićeve uprave, što je protivnicima bio jasan znak da će Bandić kontrolirati zagrebački SDP. Niz SDP-ovaca ovisi direktno o Bandiću jer su zaposleni ili u Holdingu ili u gradskoj upravi. I ne samo na vrhu nego po cijeloj vertikali.

Petek se nada ulasku u SDP

Renato Petek Nacionalu je rekao: “Na temelju sporazuma o spajanju stranke Naprijed Hrvatska i SDP-a, kojim smo željeli potaknuti okupljanje razmrvljene ljevice, trebao sam biti primljen u SDP. To se nije dogodilo. Nadam se da nisu u pravu oni koji mi kažu da se razlog neprimanja u SDP krije u mojoj aktivnosti u gradskoj politici, odnosno mom stavu da s Bandićem nema suradnje i da on mora otići kako bi Zagreb mogao krenuti s razvojem i rješavanjem gorućih gradskih problema. Nakon dvije godine rada u Skupštini zaključujem da je u Zagrebu kojim vlada Milan Bandić najteže biti istinski oporbenjak. Puno je jednostavnije i isplativije glumiti ga. Nakon što je petero zastupnika koje su građani izabrali da budu oporba Bandiću, u dvije godine prešlo na njegovu stranu, pitam se postoji li još netko tko će iz oporbe biti aktiviran ako to gradonačelniku bude zatrebalo. Sad ću, prema Statutu SDP-a, biti primljen u stranku na temelju odluke Predsjedništva stranke, takav dogovor imam s predsjednikom stranke Davorom Bernardićem.”

Pričekajmo realizaciju tog dogovora. Možda do nje i ne dođe...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bandićevi ljudi posvuda su oko Bernardića

Bernardićev kum, prijatelj i pouzdani suradnik Tihomir Barišić je u Uredu za promet. Draženko Pandek je zaposlenik Bandićeva Ureda za poljoprivredu. Saša Molan zaposlenik je Vodoprivrede u kojem Grad ima udio. Zvane Brumnić je čovjek za vezu s Jelenom Pavičić Vukičević... ako je potrebno.