Novi lom: Štromar odlazi sa čela HNS-a nakon samo šest mjeseci

HNS je pao na jednog zastupnika u Saboru i dio su parlamentarne većine. Štromar kaže da želi da netko novi preuzme stranku. Spominje se pomirenje i spajanje sa Čačićevom strankom

<p>HNS će dobiti u prosincu trećeg predsjednika u samo godinu dana, što samo svjedoči i o krizi koja je pogodila ovu nekada jaku hrvatsku stranku. <strong>Predrag Štromar</strong> koji je ovog svibnja izabran za čelnika stranke, odlazi nakon samo šest mjeseci.</p><p>Kako nam je sam potvrdio, neće se kandidirati za tu funkciju na unutarstranačkim izborima koji će biti sredinom prosinca. HNS-ova pravila nalažu unutarstranačke izbore nakon parlamentarnih, bez obzira što je Štromar izabran u svibnju nakon što se povukao Ivan Vrdoljak. HNS je sa svojim jednim zastupnikom dio tanke vladajuće većine oko HDZ-a koja broji minimalnih 76 zastupnika u Saboru.</p><h2>'Ja sam svoje odradio'</h2><p>Iako nam jedan sugovornik iz HNS-a kaže da je Štromar sam rekao da on više nije za tu funkciju na stranačkom sastanku u Opatiji ovaj vikend, a pronijela se i vijest da je podnio ostavku zbog stranačkih sukoba, Štromar to opovrgava.</p><p>Ali potvrđuje da je svoju dionicu na čelu HNS-a završio. </p><p>- Mislim da sam svoje odradio jer smo ostali parlamentarna stranka. Vrijeme je za nove ljude koji će dići rejting stranke i pripremiti je za važne lokalne izbore. Ne podnosim ostavku, ostajem član stranke i zastupnik u Saboru, te ću se kandidirati za neku nižu funkciju. Ali ako stranka odluči, spreman sam prepustiti i svoje zastupničko mjesto nekom drugome, no o tome je prerano pričati - kaže nam Štromar. </p><p>Pojavila se i informacija da se on sukobio sa stranačkim kolegom i bivšim predsjednikom kluba zastupnika Miloradom Batinićem koji želi preuzeti stranku, ali obojica sukob opovrgavaju.</p><p>Također su nam neki članovi prenijeli da bi moglo biti i spajanja sa Čačićevim Reformistima, a da je Čačić uvjetovao da Štromar ne bude na čelu HNS-a.</p><p>Čačić nam se nije javio, ali i to opovrgavaju i Štromar i Batinić. Štromar kaže da već dugo postoji potreba da se liberalni centar konsolidira, bilo spajanjem, bilo zajedničkom platformom, a isto kaže i Batinić. </p><p>- Još ne mogu potvrditi hoću li se kandidirati za predsjednika stranke. Nije bilo nikakvih direktnih pregovora s gospodinom Čačićem i priče o tome i da je on tražio micanje Štromara su rekla-kazala. Svakako postoji ideja objedinjavanja centra i za to se zalažemo već tri godine, ali to je na stolu i ponuđeno je svima - kaže Batinić. </p>