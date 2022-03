Novi ministar: 'Imam puno više kredita, bit će dovoljni prihodi od ostale imovine za vraćanje'

Nakon što je rano poslijepodne dobio podršku 77 zastupnika u Saboru te prisegnuo, novi ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Ivan Paladina već je odradio i svoju prvu sjednicu Vlade. Sjeo je u stolicu u kojoj je do prije dva tjedna sjedio Darko Horvat. Nakon sjednice je odgovarao na pitanja novinara.

'Nisam u sukobu interesa'

Prvo je bilo je li u sukobu interesa obzirom da je u 10-postotnom vlasništvu tvrtke koja gradi na državnom zemljištu, a sad je ministar državne imovine.

- Nisam u sukobu interesa. Tu temu sam već načelno analizirao s odvjetnicima i u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u roku od 30 dana napravit ću sve postupke kako bih uskladio sve sa Zakonom. Točnije, prenijet ću upravljačka prava i isto tako, ukoliko bude potrebno, u bilo kojoj odluci ću se izuzeti - rekao je Paladina dodavši kako je već dvije godine u procesu izlaska iz vlasništva iz projekta Kupari.

Zašto to toliko dugo traje?

- Ja sam postupak izlaska iz vlasničke strukture pokrenuo početkom 2020. i on traje toliko, ne mojom krivicom, on se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu i ja ne mogu utjecati na rokove - rekao je.

Bura koja se digla oko njega i prije nego je postao ministar, obzirom na povezanost s rusima i potencijalnim sukobima interesa, kaže, sigurno mu ne olakšava, ali ga ne i opterećuje.

'Obnova, obnova i obnova'

- ja znam zašto sam se priključio. Ovaj poziv nisam mogao odbiti jer se u potpunosti poklapa s mojim 15-godišnjim iskustvom, moj jedini cilj i fokus je obnova. Naravno, i unaprjeđenje svih djelatnosti u Ministarstvu, ali prije svega obnova, obnova, obnova. Duboko me motivira činjenica da rezultati koji se od mene očekuju za mnoge naše sugrađane znače doslovce krov nad glavom. Zato su sve ove otegotne okolnosti sporedne stvari - poručio je.

Obzirom da Ministarstvo uskoro treba donijeti odluku hoće li se produžiti rok tvrtki kojoj je on i dalje suvlasnik, odnosno u postupku prebacivanja upravljačkih prava na odvjetničko društvo, za skupljanje dokumentacije kako bi mogli dalje ići s projektom, upitan je kako će se on postaviti u tom slučaju.

- Postavit ću se u skladu s Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Ukoliko je to u skladu sa Zakonom, neću sudjelovati - odgovorio je.

'Ponosan sam na sve što sam radio i rezultate svog rada'

Na pitanje smatra li se uspješnim poduzetnikom, Paladina je poručio "apsolutno."

- Sve što sam radio, radio sam na tržištu, na zakonitim osnovama, na sve sam to platio porez. I izrazito sam ponosan na sve što sam radio i rezultate svog rada - kaže.

Odbacio je tvrdnje da su svi projekti koje je vodio propali.

- To naprosto nije točno. Poduzeća u kojima sam radio i ja osobno realizirali smo brojne uspješne projekte. Razumijem da se referirate, odnosno prije svega oporba, na dva najveća investicijska turistička projekta na kojima sam radio. No, jednostavno se radi o tome da bismo se mi u Hrvatskoj trebali zapitati koliko je takvih projekata uopće realizirano, da li je ijedan realiziran i koliko to traje. Ja osobno mislim da će moja iskustva biti iznimno korisna za unaprjeđenje realizacije sličnih projekata u budućnosti - rekao je novi ministar dodavši kako je s druge strane oporba bila vrlo paušalna, površna i imala pogrešne informacije tijekom jutrašnjeg "saslušanja" pred odborima za graditeljstvo i gospodarstvo.

- Što se tiče rezultata poslovanja tvrtki koje sam vodio, treba sagledati kakvo je poslovanje bilo kad sam se ja priključio, a kakvo kad sam odlazio - poručio je.

Govoreći o svojoj ulozi prilikom preuzimanja Sberbanke od strane HPB-a, obzirom da je do stupanja na ovu dužnost bio upravo savjetnik HPB-a, Paladina je istaknuo kako je on samo savjetovao u tom procesu.

- Ali moja uloga nikako nije bila ključna. Tu je prije svega bila ključna uloga Uprave HPB-a i cijelog tima - rekao je.

'Imam ja puno više kredita, sve će biti prikazano u imovinskoj kartici'

Na pitanje u kojoj banci ima kredit za stan, a kako su 24sata objavila, ima najveći kredit od svih članova Vlade koji iznosi 305.000 eura, a zabilježba je upisana na stanu u Zagrebu koji se vodi kao njegovo isključivo vlasništvo, Paladina je istaknuo kako ga ima u Podravskoj banci pa otkrio kako to nije jedini kredit koji ima.

- Ja imam puno više kredita od toga, sve ćete vidjeti u imovinskoj kartici. Ja sam iznimno ponosan na svoj dosadašnji poslovni put. Cjelokupna moja imovina je u javnim registrima, kao i moje obitelji. U roku 30 dana ću ispuniti imovinsku karticu i tada vam mogu odgovoriti na sva pitanja koja vas budu zanimala - rekao je.

Novinari su ga, logično, pitali hoće li ministarska plaća biti dovoljna za pokrivanje svih tih kredita i mjesečnih rata.

- Moji prihodi od ostale imovine će biti dovoljni za vraćanje tih kredita - rekao je.

Naglasio je kako bi se izuzeo od odgovaranja na pitanja o projektu Kupari jer je sada ministar, a jutros kad ga je oporba u Saboru "rešetala" to još nije bio.

Već je, otkrio je, sazvao kolegij u Ministarstvu za sutra.

Na pitanje jesu li mu dosadašnji ruski partneri čestitali na imenovanju za ministra, Paladina je rekao da nisu.

Hoće li do zime poslijepotresna obnova doživjeti zamah, upitali su još novinari, ali novi ministar nije htio postavljati rokove.

- Ne bih se usudio u ovom trenutku govoriti o rokovima. Razumijem da mi naši sugrađani, čiji su domovi pogođeni potresi, ne mogu dati 100 dana, ni ne tražim to, tražim puno manje, tražim malo mira, ali ovaj rok koji ste rekli mislim da je realan da se značajno u tom periodu zakuhta obnova - zaključio je.