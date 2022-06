Umirovljenici će moći imati dio mirovine umrlog supružnika i svoju: 'Od 1. siječnja će i rasti'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković predstavio je na konferenciji za novinare zakonske izmjene vezane uz novi model obiteljske mirovine i povećanje najnižih mirovina.

Plenković je poručio kako će s dvije izmjene obuhvatiti oko 300.000 umirovljenika te da će izdvojiti 1,1 milijardu kuna.

- Više od 136.000 korisnika dobit će 10 posto veću mirovinu, 250 kuna prosječno. Ukupno je do 375 milijuna u 2023. - rekao je Plenković.

- Za Više od 155.000 korisnika mirovina će se povećati za oko 550 kuna mjesečno - rekao je Plenković o izmjeni prava na mirovinu pokojnog supružnika.

Poručio je da Vlada ovime šalje jasnu poruku da brinu o posebno osjetljivoj skupini umirovljenika.

- Oni često žive sami i izloženi su siromaštvu - rekao je.

Plenković je rekao kako će korisnici zadržati pravo i rada do polovice radnog vremena.

- Dakle, vlastita mirovina, druga mirovina, plus usklađivanje, plus mogućnost rada do pola radnog vremena, sve kumulativno - rekao je Plenković.

Poručio je i kako će mirovine do 2025. godine rasti tri posto.

- Od početka naše prve Vlade prosječna mirovina povećana je za petinu, a najniža za četvrtinu - rekao je.

- Ovime realiziramo reforme u sklopu plana oporavka. Siguran sam da će predložene izmjene dugoročno imati pozitivne utjecaje, do 2025. ćemo uložiti oko 4,4 milijardi kuna. Možemo biti svi zajedno zadovoljni kako je na današnji dan broj osiguranika najveći unazad 20 godina, imamo 1,62 milijuna osiguranika što je dobra vijest i za naš mirovinski sustav i to nam osigurava veću održivost i sigurnost. Kao i do sada ćemo nastaviti skrbiti o umirovljenicima. Ne zaboravljamo da današnju Hrvatsku dugujemo našim umirovljenicima, mi ćemo učiniti što možemo kako bi živjeli kvalitetnije - rekao je Plenković.

Tri ključne promjene oko mirovina

Ministar Piletić rekao je kako će izmjene na snagu stupiti 1. siječnja 2023. godine. Poručio je kako su tri ključne promjene u novom Zakonu o mirovinskom osiguranju - povećanje osobne mirovine, omogućavanje korištenje dijela obiteljske mirovine i povećanje najniže mirovine za tri posto.

- Predviđeni najviši iznos predlaže se da bude 5850 kuna, kumulativno osobna i dio obiteljske mirovine po ovom modelu ne bi moglo prijeći taj iznos. Međutim, donošenjem zakona očekujemo da će biti provedena indeksacija pa očekujemo da ovaj iznos bude nešto veći, čak i da prijeđe iznos od 6000 kuna - rekao je.

Ministar je poručio da će se najniža mirovina povećati za 287.000 umirovljenika.

- Očekujemo da to bude 1,5 posto, a onda 1. siječnja 2025. još 1,5 posto. Ukupno za ove tri mjere izdvojit ćemo 4,4 milijarde kuna do 2025. godine - rekao je.

